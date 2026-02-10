健保挹注16億保就醫量能 民眾春節9天就醫更方便

健保署提醒民眾，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局。（本報資料照）

今年農曆春節假期長達9天，推動「春節加成獎勵方案」，挹注16億元，提供診察費、藥事服務費等加成。健保署今公布最新統計，除夕～初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12～26％，初五收假前夕量能更增加55％。民眾可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，查詢春節院所服務。

健保署長陳亮妤日前指出，為避免病患壅塞在醫院，健保署推動加成方案，提供醫院、診所、藥局的加成。此次加成比率，是根據去年春節的開診率決定，在最少人開診的除夕到初三，提供診察費、藥事服務費100％的加成；初四、初五，提供50％加成；小年夜前夕、小年夜、初六，則加成30％。

急診住院方面，除了診察費、藥事服務費，護理費也有加成，連續9天的連假，這3項費用都能加成100％。健保署共挹注16億元，並要求獎勵金須分配8成以上給相關人員。

春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，健保署最新統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12～6％；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76％（增幅約55％），診所開診率增加至45％（增幅約34％）。

此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成（增幅約10～29％)，藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。健保署感謝醫療人員春節期間守護民眾健康提供服務，讓民眾安心迎新年。

