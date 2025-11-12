健保擴大泌尿上皮癌免疫治療給付 年約500人受惠
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）全台每年新增4000名泌尿道上皮細胞癌患者，但4成確診已中晚期，且復發率高，一旦轉移，5年存活率不到1成。健保署10月起擴大給付免疫治療，有望降3成死亡風險，估每年500人受惠。
泌尿道上皮細胞癌是泌尿系統的惡性腫瘤，可以發生在泌尿系統任何位置，例如腎臟、輸尿管、膀胱或尿道等。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、高雄長庚醫外科部泌尿科副教授王弘仁今天在衛教記者會中指出，泌尿道上皮癌患者多落在50到60歲，隨年紀越大好發機率越高。
王弘仁說，全台每年約新增4000名泌尿道上皮癌患者，因初期沒有任何症狀，民眾通常是出現血尿才就醫，臨床觀察有4成患者確診時中晚期；若到了晚期，復發率較高，一旦發生轉移，5年存活率不到1成。
針對泌尿道上皮癌治療方式，王弘仁說明，以手術切除腫瘤為主，但若無法使用手術，就需要系統性治療，包括化學治療、免疫治療等。晚期泌尿道上皮癌患者化療後，搭配免疫治療作為維持性療法，能提升患者整體存活期，降低3成死亡風險。
健保署長陳亮妤指出，健保署10月1日起，通過免疫療法（avelumab成分藥品），適用於第一線含鉑化學治療後，疾病未惡化局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌病人的維持療法，刪除原給付規定免疫檢查點PDL-1高表現量限制。預估新增嘉惠300位病友、共500人受惠，平均每人每年可節省105萬元以上藥費。
台灣泌尿內視鏡醫學會理事長吳俊德表示，此次擴大給付跟上國際治療建議，讓整體治療流程更順暢，在用藥上能夠更即時，臨床醫師也可依循治療建議，及早為化療後患者提供維持性治療，照護更完整。（編輯：陳清芳）1141112
