健保擴大給付使用抗體藥物複合體治療乳癌

十月為國際乳癌防治月，健保署為癌友帶來接二連三好消息。繼去年給付三陰性乳癌使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）治療後，自今年十月一日起，健保再度擴大給付範圍，讓部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性的乳癌患者也能於第三線治療中使用此創新藥物，每位病友可省下逾百萬元藥費，大幅減輕經濟壓力。

根據國健署統計，乳癌為台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性類型佔超過六成。此類病患多以荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑或mTOR抑制劑為前兩線治療，但部分患者會在一年內產生抗藥性，過去若惡化只能改傳統化療。

「這類病人的化療反應通常不佳，副作用也影響生活品質，」台灣乳房醫學會理事長陳芳銘教授指出，「Trop-2ADC能延長疾病控制時間、副作用相對輕微，讓病友在治療過程中有更好的生活品質與希望。」

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良分享，一位四十五歲女性患者診斷時即為肝轉移晚期，歷經CDK4/6抑制劑及化療皆無效且副作用嚴重。後續改用Trop-2ADC後，短短兩個月腫瘤明顯縮小、癌指數下降，目前已穩定治療超過半年，生活恢復正常。

健保新給付預估未來五年每年可讓超過七百位乳癌病友受惠。乳癌患者多為停經前或中壯年女性，她們是家庭與職場的核心角色。陳芳銘教授說：「每一次治療都是一次重新挑戰的勇氣。如今健保給付上路，病友可以更安心地與醫療團隊並肩作戰，不放棄，就有機會創造生命的新可能。」