健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療

為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進一步。

根據癌症登記報告指出，臺灣每年約有近4,000名泌尿道上皮細胞癌患者，且許多患者確診時已屬晚期。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，民眾如果平常有發生血尿、下腹痛、兩側腰痛的狀況下，要先到醫療診所就醫，確定到底是感染還是結石、泌尿上皮癌這種比較嚴重的，因為晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。

健保署長陳亮妤表示，這次擴大給付預估每年再增加500名泌尿道上皮細胞癌患者受惠，經費投注將近兩億，臨床證據也是相當充足，這個藥品在專業學協會的交流，跟上國際指引，發現過去治療泌尿上皮細胞癌的藥品一定要高表現，才能使用藥物，但現在證據不再充分，沒有高表現也有很好的療效，所以限制才放寬。

台灣癌症基金會張文震執行長指出，過去常看到病友因高額費用而不得不中斷或放棄治療，這次擴大給付不僅使病友對醫療制度更有信心，在用藥上也能夠更即時。