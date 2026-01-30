健保擴大給付！微脂體藥物納第一線 為晚期胰臟癌友增治療選擇

「癌王」確診多晚期 臨床治療受限

胰臟癌因早期症狀不明顯，多數患者確診時已屬晚期或出現轉移，加上腫瘤惡性度高、進展快速，被稱為「癌王」。臨床上，針對無法手術切除或已轉移的胰臟癌患者，第一線治療仍以化學治療為核心。台北榮民總醫院腫瘤醫學部姜乃榕醫師指出，近年標靶治療與免疫治療發展迅速，對此台北榮民總醫院腫瘤醫學部姜乃榕醫師指出，在胰臟癌領域，這類療法多用於後線，而化學治療在第一線的關鍵角色仍無法取代。姜醫師進一步說明，現行胰臟癌治療架構中，標靶與免疫治療屬於建立在化學治療基礎上的「加成選項」，臨床上較少單獨使用於第一線治療方式。在台灣，仍尚未有免疫治療或標靶藥物取得健保給付作為胰臟癌第一線治療。

第三期臨床試驗結果公布 推進至第一線治療

事實上，微脂體劑型的化療藥物並非新藥，過去已長期應用於胰臟癌的第二線治療，且早有健保給付。姜乃榕醫師表示，在第一線治療上，過去因缺乏大型臨床試驗支持，微脂體藥物始終未能納入健保給付範圍，限制臨床使用時機與病患可近性。隨著近期完成的第三期臨床試驗結果出爐，研究顯示，將微脂體藥物納入三合一化療處方並用於第一線治療後，在多項療效指標上與舊有藥物處方呈現顯著差異性，其正向結果也成為健保擴大給付的參考依據。姜乃榕醫師表示，該處方由三種化療藥物組成，其中就包含微脂體藥物，提供患者在第一線治療有更多的選項。

姜乃榕醫師也建議，若經濟條件允許，患者在接受第一線化療期間或確診後，可考慮進行次世代基因定序（NGS）檢測。部分胰臟癌患者可能帶有可對應標靶藥物的基因變異，未來有機會在治療過程中導入更精準的標靶合併治療，進一步提升治療效果。

▲台北榮民總醫院腫瘤醫學部姜乃榕醫師

健保擴大給付 象徵治療策略的重要轉變

值得注意的是，自2025年12月1日起，健保署正式將含微脂體藥物的三合一化療處方納入胰臟癌第一線給付，象徵健保政策與國際治療準則同步。姜乃榕醫師表示，這樣不僅是單一藥物的給付調整，更代表胰臟癌第一線治療策略的轉變，醫師在臨床上有更多「治療武器」可供選擇。不過，目前健保署規定，第一線治療可選擇含微脂體藥物的三合一處方，或既有的雙藥化療處方，健保採取「二選一」給付規範，兩者不可重複申請。姜乃榕醫師指出，此制度也凸顯醫病溝通與臨床經驗的重要性，需依據病人體能、生活狀況、副作用耐受度及基因檢測的結果，量身選擇最合適的治療方案。

相較其他化療組合，三合一處方的每次施打時間較長，每次治療時間約需48至52個小時，其中部分藥物須連續輸注，每兩週為一個療程。姜乃榕醫師也說，對體能狀況較佳、能配合長時間門診治療與返院安排的患者較為適合；若居住距離較遠，或對長時間輸注接受度較低，也需納入實務考量。在副作用方面，不同化療處方各有不同的副作用。傳統雙藥處方較容易出現骨髓抑制與血球下降，而含微脂體藥物的三合一處方則較常見腸胃道不適。但她強調，無論選擇哪一種療程，治療前的充分衛教與副作用的管理，都是確保療程順利進行的重要關鍵。

正確認識化療 避免錯失治療黃金期

姜乃榕醫師也分享，不少胰臟癌患者在聽到「化療」二字時容易產生恐懼，甚至轉而尋求非正規療法。她則提醒，若錯過第一線標準治療時機，往往會影響整體預後。面對胰臟癌，應以科學實證為依據，與醫師充分溝通、勇於接受治療，才能爭取最佳的疾病控制與生活品質。

