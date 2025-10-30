健保擴大給付 支持HER2陽性乳癌患者
過去HER2陽性、淋巴結陽性的乳癌患者若要接受雙標靶治療，動輒需自費上百萬元，對許多家庭而言是一筆難以負擔的龐大開銷。亞東醫院腫瘤科暨血液科主治醫師謝佩穎指出，近年健保擴大給付HER2陽性乳癌，讓病人不再被經濟壓力綁住治療選擇，臨床照護品質因此顯著提升。
健保署在二○二四年底時將雙標靶皮下注射劑型納入健保給付，讓病人能減輕經濟負擔。二○二四年八月更將抗體藥物複合體（ADC）於早期高風險非 pCR（未達病理完全緩解）患者的術後輔助治療納入給付，讓患者能與歐美同步接受標準治療。謝佩穎醫師表示，「這樣的變革對臨床幫助非常大。」健保給付擴大後，醫師能直接依照國際準則提供最適治療，而不再受限於病人的經濟能力。
「健保給付的擴大不只是省錢，更是守護治療不中斷的重要關鍵。」謝佩穎醫師指出，過去因費用龐大，不少患者延遲啟動療程，甚至中途放棄。現在，只要符合條件、醫師認可，治療即可立刻上路，有效避免黃金治療時機流失。這不僅讓療程不中斷的比例明顯提升，也顯著提高完成完整療程、穩定病情的機會，進而改善預後。
隨著健保給付擴大，患者的經濟壓力大幅減輕。謝佩穎醫師認為，政策的彈性讓醫療決策納入更多層面考量，如生活品質、依從性與就診便利性，而不再侷限於藥費負擔：同時，也能幫助病人選擇最合適的藥物與劑型。
健保支持也讓完成療程的比例明顯上升。「以前因藥費昂貴，能夠完整治療的病人真的不多。」謝佩穎醫師說，如今幾乎所有病人都能順利接受整套標準療程，醫師也更常見到達成病理完全緩解（pCR）的病例。
健保支持讓患者的經濟壓力大幅減輕，也改變了治療過程中的心理狀態。謝佩穎醫師指出，許多病友特別是同時肩負家庭與職場責任的女性，在健保支持下重拾信心。
「對乳癌患者而言，最重要的還是早期發現、早期治療。」謝佩穎醫師表示，早期因藥物尚因未納入給付，醫師會告知病人自費選項，但若病人無法負擔，只能退而求其次，使用健保給付的藥物。如今，健保給付範圍的擴大讓更多患者能在第一時間啟動標準療程，不再因費用而延誤。
隨著藥物給付與臨床資源的持續優化，台灣乳癌治療已逐漸與國際接軌。未來若能持續強化早期篩檢與個別化治療策略，將有望進一步提升乳癌患者的長期存活率與生活品質。
