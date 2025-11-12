健保擴大給付 晚期泌尿上皮癌 降3成死亡風險
記者戴淑芳∕台北報導
根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近4000名泌尿道上皮細胞癌患者，其中，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。
所幸今年10月1日起，擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，助我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進一步。
健保署署長陳亮妤指出，今年在癌症基金挹注下，希望台灣的癌症治療能與國際接軌。如今依照學會與國際實證重新評估給付標準。解除PD-L1限制後，預估每年將新增約300名病友可受惠，讓免疫治療能更普及。
台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據大型臨床數據，晚期泌尿上皮癌患者在化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅能提升患者的整體存活期，更降低近3成的死亡風險。如今，健保已跟上國際治療建議，放寬患者使用藥物的限制，以減輕癌友治療的經濟負擔。
台灣泌尿內視鏡醫學會理事長吳俊德表示。泌尿路上皮細胞癌的治療是一條從診斷到後續追蹤的長路，這次擴大給付不僅使整體治療流程更順暢，也使醫師對患者後續照護的規劃更有信心。
台灣癌症研究學會理事長蘇柏榮也分享，有臨床數據的支持，醫師如今能依循治療建議，及早為化療後患者提供維持性治療，使整體照護路徑更完整。台灣楓城泌尿學會秘書長鍾旭東也表示，此次的擴大給付，讓醫病雙方可以更專注於治療本身。
台北榮總腫瘤醫學部主治醫師賴峻毅指出，過去在臨床上，經常看到許多患者在化療結束後，僅能被動等待復發，如今不僅能減少患者等待時的不確定性，對醫師而言，不必再有看著病友有藥卻無法使用的無力感，也能更直接的與患者討論後續的治療選擇。
對此，台灣癌症基金會執行長張文震指出，過去常看到病友因高額費用而不得不中斷或放棄治療，這次擴大給付不僅使病友對醫療制度更有信心，在用藥上也能夠更即時。
其他人也在看
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
發高燒超過3天，小心不是普通感冒，恐是感染「肺炎鏈球菌」！一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。中時新聞網 ・ 2 小時前
荷爾蒙穩定 哺乳期也能拚試管
越來越多媽媽在生下第1胎後，為了盡快拚第2胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。專家指出，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究結果顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。是否適合啟動療程，關鍵在體內荷爾蒙是否已恢復穩定。中時新聞網 ・ 2 小時前
美髮師突手不舉 鈣化性肌腱炎惹禍
記者陳金龍∕台中報導 50歲女髮型設計師日前一覺醒來右肩膀劇烈疼痛，痛…中華日報 ・ 1 小時前
舒緩壓力 守護心血管健康
記者徐義雄∕台中報導 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節，台中慈…中華日報 ・ 1 小時前
全台每5人有1人慢性蕁麻疹
記者戴淑芳∕台北報導 蕁麻疹不尋常！現任市調公司管理職的謝小姐12日分…中華日報 ・ 1 小時前
光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎
鳳凰颱風襲台，花蓮縣長徐榛蔚12日晚間8時半宣布，今（13）日除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課。不過光復鄉紅色警戒尚未解除，許多人都撤離卻要正常上班上課，消息一出讓居民忍不住湧入徐榛蔚臉書貼文質問。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
信用卡優惠戰開打！刷卡最高55次抽獎機會 再拿東京機票馬上飛！
普發一萬、雙11購物節、聖誕跨年接力到來，正是信用卡活動最密集的時節。看準消費旺季，台北富邦、永豐銀行、台新銀行三家金融業者全面出招，從數位金融、運動行銷到AI科技應用，皆祭出豐厚好康與創新體驗，不僅滿足消費需求，更將金融服務延伸至日常生活場景。從東京機票抽獎、球場優惠到健康護眼商機，全方位卡友回饋方案正在熱烈展開中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
四川紅旗大橋才通車10個月 整座橋「斷裂倒塌」畫面曝
【緯來新聞網】剛建完10個月的中國四川紅旗大橋11日下午突然發生倒塌，整座橋體斷裂後落入河道，現場塵緯來新聞網 ・ 17 小時前
明年國保投保額升至21103元每月多繳43至84元 老年年金上調至6107元
衛生福利部今（12）日宣布，由於我國消費者物價指數（CPI）累計成長率已達法定調整門檻，國民年金保險（國保）的月投保金額將從現行的 19,761 元，依法於民國 115 年 1 月 1 日起調升為 21,103 元。民眾每月自付保費微幅增加鉅亨網 ・ 9 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 14 小時前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
心臟衰退有救了！橘子皮藏「救心」成分 1吃法重啟長壽基因
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，很多癌症康復者在打完化療針、戰勝癌細胞後，卻默默迎來一場「心臟衰退的第二人生」。罪魁禍首之一，就是被暱稱為「小紅莓」的化療藥多柔比星（Doxorub健康2.0 ・ 1 天前
慢性蕁麻疹恐奪命！她3度發作險進鬼門關 台大醫院主任示警：這不只是皮膚過敏
蕁麻疹是國人常見的皮膚疾病之一，據統計，每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，值得注意的是，蕁麻疹不單純只是皮膚症狀，慢性蕁麻疹還有可能危及生命！56歲謝小姐就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致呼吸困難，3度送急診，嚇得她現在藥不離身，就怕哪天又發病。皮膚科醫師提醒，蕁麻疹若症狀持續超過6周即為慢性蕁麻疹，應該接受醫師的積極治療。謝小姐表示，自己從小就有慢性蕁麻疹的......風傳媒 ・ 11 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 22 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母2年前肺腺癌逝…醫一建議揪出他芝麻大肺癌 大叔：讓我重生了
肺癌是台灣十大癌症死因之首，每年奪走逾萬人性命，但早期發現仍可救命。彰化基督教醫院昨（10）日舉辦肺癌病友會，醫師分享「精準三環—決戰早期肺癌」與「一張基因報告改變命運」兩場專題，介紹最新早期診斷與個人化治療進展。患者林先生因母親兩年前罹患肺腺癌過世，醫師建議家人接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，意外發現左肺1公分結節，追蹤半年未消，決定手術切除。林先生說，回想手術日，就像迎來自己的「重生日」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世越銀行總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。中天新聞網 ・ 20 小時前