健保攜手公所助弱勢 數位轉型服務暖人心

【記者 王雯玲／高雄 報導】中央健康保險署為建構全民健康醫療安全網，積極推動健保數位轉型服務，成為弱勢關懷的堅實後盾。健保署高屏業務組串聯高雄、屏東與澎湖地區77家鄉鎮市區公所，透過評比活動，打造在地化與數位化便民服務。健保署高屏業務組今(7)日辦理表揚18家服務績優之公所，其中高雄市路竹區公所拔得頭籌，推廣健保APP健保櫃檯及網路申報服務成績亮眼，並連續11年獲獎，堪為典範。另高雄市美濃區公所及屏東縣屏東市公所則在業務宣導便民服務與弱勢通報，表現最為突出。

家住高雄美濃的阿雅因車禍失能，療養期間配偶不幸驟逝，全家生活陷入困境，更無力繳納健保費。轄區公所健保承辦人得知後，立即透過健保署「弱勢民眾通報平台」通報，高屏業務組隨即進行瞭解，並運用健保愛心專戶善款協助繳清健保欠費也同時轉介慈善團體接手後續關懷。阿雅感動的表示，感謝社會的溫暖，也對健保署與公所的即時援助給予肯定。

高屏業務組林淑華組長表示，健保近年來不斷的精進更多元化服務，隨數位轉型是實踐健康管理智慧化、申辦服務便民化及弱勢協助服務等價值。各公所為最貼近民眾需求的服務機關之一，不僅發揮社區守望相助精神，也是推動健保服務的重要夥伴。轄區共77家公所是服務65萬多人的好厝邊，以健保數位服務，主動通報無依兒少、身心障礙、重大傷病及偏鄉獨居老人等弱勢民眾，及協助申辦欠費分期或紓困總計達940件，受惠人數超過1,600人，成績斐然。健保將與公所合作，推動數位化便民服務，強化在地弱勢關懷，讓全民健保服務零距離。（圖／記者王雯玲翻攝）