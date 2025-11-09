健保改革惹眾怒 政院狀況外

（圖／本報系資料照）

衛生福利部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等惹議，從部長石崇良中午親上火線舉行記者會到晚間政策喊卡，僅相隔7小時，顯示民怨沸騰程度。

短短不到一個禮拜，從擬台肥董事長吳音寧到二代健保補充保費兩項爭議案所衍生的政治議題，凸顯賴清德政府自「大罷免大失敗」以後，「緊急煞車」及「大迴轉」的技術，深知「民意」的重要性，及「朝令有錯，夕改又何妨？」的態度。

衛福部部長石崇良坦承未與金管會正式討論與溝通，而行政院高層也是看報才知此事，這些話卻如此「似曾相識」。以往民進黨曾批評馬英九政府時代是「看報治國」，沒想到「物換星移」後，民進黨政府也「不遑多讓」，甚或「有過之而無不及」。

廣告 廣告

蘇貞昌院長曾說「有政府、會做事」，蔡英文政府也曾自詡是「最會溝通的政府」，而如今賴清德政府成了「有政府、會轉彎」及「最會煞車的政府」。

在不久之前，高鐵董座史哲的空降案，也引起政壇軒然大波及高度爭議，但賴政府硬是不顧外界觀感而「強渡關山」，當時是在大罷免大失敗之前，任何政府做的事都是「民意」，也只能說吳音寧「生不逢時」。

賴清德政府及卓榮泰院長上任近一年半，各個部會好似「星星王子」及「江湖術士」，都先測風向，再觀方位，民意若在浪頭上就像F1賽車手急轉再行。

民進黨在野時對「黑箱政治」深惡痛絕，什麼「國防布」，什麼「反服貿」，但賴清德政府從經濟部不知道台積電去美國建廠的金額及對等關稅的20％+N，到現在的農業部及衛福部的荒腔走板，愈來愈變成他們自己討厭的樣子。

政府要帶給百姓的是「公平正義」及「期許未來」，補充保費卻給人民相對剝奪感。買股票、存定存是中產階級的日常，賺錢領息更是民眾的小確幸，加徵補充保費已經觸及國人敏感神經，一些存股族、小資族更認為要政府發錢不乾不脆，理由一大堆，但收錢加稅卻如此「急於星火」。政府官員為了求表現、搏版面，經常忘了「今夕是何夕」。

民進黨是目前藍綠白三黨最快針對2026的選戰就戰鬥位置的政黨，黨秘書長卻像個鬥雞，一下針對黃國昌主席，一下教訓盧秀燕市長，但自己執政黨內閣後院失火，螺絲鬆了還在狀況外。

從823至今，賴清德政府做事依然「跟著感覺走」，看來這群位居高層的官員真的要來個大改組，否則執政黨恐怕民調死亡交叉後恐怕持續探底，一去不回頭了。（作者為金融分析師）