健保改革未溝通喊卡 藍批暴衝、綠酸偷襲

針對二代健保補充保費改革案惹議，行政院長卓榮泰7日在立法院表示，應加強社會溝通，尋求更周全、具有共識的改革方式。（姚志平攝）

衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，引發小股民反彈，行政院緊急喊卡。藍委7日齊酸衛福部長石崇良暴衝，「要小心烏紗帽」，連綠委也直言重大政策應先妥適溝通。行政院長卓榮泰昨坦言，衛福部與金管會等部會間溝通「可以更好」，並強調健保改革應讓高收入者多負擔一些，「這才是大原則」。

國民黨立委王鴻薇昨說，衛福部研議健保補充保費改革方案，許多民眾質疑這就是「變相證所稅」，深怕重演民國78年「證所稅」風暴、衝擊股市？更誇張的是石崇良承認根本沒有跟金管會討論，「如此天才的方案，沒有作全面評估，沒有相關單位內部溝通，這種執政能力，還好意思亂收錢來剝削國人？」王鴻薇認為，卓榮泰應考慮石崇良去留。

藍委賴士葆則說，政府原本立場是鼓勵民眾長期持有股票，如今卻要砍一刀，對股利加收補充保費，根本毫無道理，石崇良要檢討，「你的烏紗帽要小心喔！」

綠委吳思瑤指出，卓榮泰已定調「重新再研議、擴大對話」，她也期待衛福部應思考的問題是，如何讓國家健保永續財源更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感；綠委林俊憲更坦言「我身為立委都覺得被偷襲，事先都不知道啊！」他批評重大決策不可以這麼草率、倉促地推出來。

卓榮泰昨日在立法院備詢時也表示，當然他事前會從內部拿到一些訊息，但不清楚衛福部何時要提出政策預告，「看了新聞報導才知道」。

卓榮泰也強調，補充保費改革並非定案要實施的政策，就是「預告」讓社會提供意見，但坦言「部會溝通之間可以更好」，健保改革應該讓高收入者多負擔一些，這才是大原則。