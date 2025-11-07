健保改革遭反彈！籲「用這辦法」治浪費 醫喊「漲保費」

健保補充保費新制暫時喊卡，但醫界普遍支持改革方向，只是對於改革方式存在不同意見。有醫師主張推動健康稅或第二層健保，也有人建議對高頻率使用醫療資源者採用較高費率。醫院則提醒健保屬社會保險，實施使用者付費有其困難，特別是面對癌症或罕見疾病患者的高額醫療費用。中經院院長則感嘆，大家都強調健保不能倒，但一談到漲保費就紛紛表示反對，顯示健保財務改革的困境。

二代健保補充保費改革方案喊卡，中經院院長發文感嘆，「大家都說健保不能倒，要漲保費卻說別找我」。（圖／TVBS）

面對健保財務危機，政府日前對二代健保補充保費研議改革新制，但在引發強烈反彈後，緊急踩剎車，表示需要再研議，而非完全放棄改革。目前健保財務結構中，約75%來自一般保費，主要由薪資工作者繳納，9%則依靠補充保費。然而，隨著勞動力逐年下降，健保財務壓力只會越來越大。

面對健保財務困境，胸腔科醫師蘇一峰建議應該「使用者付費」，認為高頻率就醫，或者是輕症、小病都往大醫院以及急診的病患，必須多繳納一點費用。（圖／TVBS）

社區醫院協會理事長朱益宏強調，健保屬於社會保險，實施使用者付費存在困難。他表示，癌症患者的藥費可能高達數百萬甚至數千萬，罕見疾病患者一針藥物費用可能接近5000萬，這些患者無法負擔如此高額的醫療費用。

中經院院長連賢明支持健保改革，他解釋股利課稅與有無獲利是兩回事，而當初設計採就源扣繳並設2萬元下限基礎。他認為，此次改革類似於適當提高年度結算下限金額和單次扣繳上限，以降低改革衝擊。連賢明也指出，有人透過拆單方式避免繳納補充保費，起徵點的設定是後續行政作業可以多加處理的部分。

中山醫院院長朱益宏力挺健保改革，表示漲保費勢在必行，否則將持續壓縮到點值。（圖／TVBS）

胸腔內科醫師蘇一峰雖然肯定改革，但認為方向有問題。他表示應該針對小病跑大醫院、輕症跑急診或頻繁看病拿藥的族群，而非現行收費對象。蘇一峰建議從增加部分負擔著手，針對浪費健保資源的族群下手。

整合醫學專科醫師姜冠宇則建議使用者可選擇分層付費，並認為應持續研擬設計健康稅，作為支撐健保的解方之一。

醫師姜冠宇拋出「健康稅」、「第二層健保」等概念，表示要補充健保財源，還是有其他的方法。（圖／TVBS）

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，應回歸健保精神，讓經濟條件較好的人幫助弱勢族群。他認為，就醫頻率高的人或有資本利得者多繳一些費用，大家應該可以接受。洪子仁指出，此次爭議可能是因為「拋出議題、走得太快」才引起極大反彈，但無論如何改革，終極目標都是確保健保不能倒。

