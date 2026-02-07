健保放寬多款腸癌標靶藥給付 估每年逾1500人受惠

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）大腸癌長年盤踞台灣10大癌症前三名，健保署自2月起陸續放寬3款藥品給付，包括取消療程給付限制、新增第二線雙標靶治療組合等，預估年挹注藥費4.6億元、1548名患者受惠。

大腸癌曾連續15年居國人10大癌症之首，目前排在第二名、次於肺癌。隨大腸癌治療臨床經驗積累及新藥研發，衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組參議張惠萍今天告訴媒體，共擬會議去年同意修訂與通過3款藥物給付。

廣告 廣告

張惠萍說，含cetuximab及含panitumumab成分的藥品，原本在第一線只能使用36週，但一些病人仍有繼續使用的需要，因此自2月起，取消療程給付限制，讓病人持續使用，直到疾病惡化、進入第二線治療為止，以符合國際趨勢，也減輕病人經濟負擔。

此外，針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，共擬會議也通過含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合。張惠萍表示，預計從3月起給付，這是首個給付於具有BRAF V600E突變的藥物，相較現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月、整體存活期3.4個月。

健保署預估，未來挹注年藥費約新台幣4.6億元，一年可嘉惠共1548名病人，每名病人每年約可節省92萬元至240萬元，大幅降低經濟負擔。

健保署長陳亮妤表示，為持續照護癌症病友，秉持實證醫學與成本效益原則，健保署逐步接軌國際治療指引，積極納入新藥給付，亦透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。

她以民國113年為例指出，大腸癌篩陽個案有78%即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91%已接受治療。（編輯：張銘坤）1150207