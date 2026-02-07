健保放寬腸癌標靶藥給付 1548人受惠、最高年省240萬元

〔記者邱芷柔／台北報導〕腸癌是國人常見且致命的癌症之一，前(2024)年奪走約7千(7,007)條人命、死亡率高居第3位。為減輕病人長期治療負擔，健保署今(7日)宣布放寬2項腸癌標靶藥給付，自2月、3月起陸續上路，估計一年約1,548人受惠，個別病人最高可年省240萬元。

健保署指出，2月起放寬第一線治療使用的cetuximab與panitumumab標靶藥給付限制，原本僅能使用36週，未來可持續使用至病情惡化、進入第二線治療為止。

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，大腸癌治療已逐漸由固定療程，轉向依病情進展進行個別化調整，考量部分病人在36週後仍有持續用藥需求，去年共擬會議同意修訂給付規定，以符合國際臨床趨勢並減輕病人負擔。

張惠萍指出，含cetuximab或panitumumab成分的藥品，單年藥費約92至116萬元，放寬給付後，預估一年約1286人受惠。

此外，健保也自3月起新增給付針對BRAF V600E突變的大腸癌第二線雙標靶治療，核准含encorafenib新成分藥品，與含cetuximab藥品併用。

張惠萍表示，這是健保首度給付BRAF V600E突變的大腸癌藥物，臨床研究顯示，與現行標準療法相比，可延長無惡化存活期2.8個月、整體存活期3.4個月。該療法一年藥費約240萬元，納入健保後，預估一年約262人受惠。

健保署長陳亮妤表示，健保署持續依實證醫學與成本效益原則，逐步接軌國際癌症治療指引，並透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，追蹤個案診斷與治療進度，協助院所精準「追陽」。以2024年為例，大腸癌篩檢陽性個案中，78％已即時接受大腸鏡檢查，疑似癌前病變或癌症個案則有91％完成治療。

