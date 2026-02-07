健保放寬腸癌標靶藥給付 1548人最多年省240萬

為接軌國際，健保署今公布放寬2項腸癌藥品給付。（本報資料照）

腸癌是死亡率排行第3的癌症，前年奪走7007條人命，僅次於肺癌和肝癌。為接軌國際，健保署今公布放寬2項腸癌藥品給付。2月起，第一線治療所使用的cetuximab、panitumumab標靶藥，原本只能用36周，改為持續使用到病情惡化、進入第二線；3月起，針對BRAF V600E突變的腸癌患者，新增給付cetuximab雙標靶用藥，可延長3.4個月的存活期。兩項藥品一年1548人受惠，病患可省下省92～240萬。

廣告 廣告

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，大腸癌的治療模式趨勢逐漸由固定療程轉向根據病情進展進行個別化調整。考量大腸癌病人在治療過程中的持續用藥需求，健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議去年同意修訂2項標靶藥的給付限制。

張惠萍說，含cetuximab及含panitumumab成分的藥品，原本在第一線只能使用36周，但一些病人仍有繼續使用的需要。2月起，健保取消療程給付限制，讓病人持續使用，直到疾病惡化、進入第二線治療為止，以符合國際趨勢，也減輕病人經濟負擔。這款藥一年藥費介於92～116萬之間，預估一年將有1286人受惠。

針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，健保共擬會議也通過含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合。張惠萍表示，這是首個給付於具有BRAF V600E突變的藥物，相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月、整體存活期3.4個月。這款藥一年藥費約240萬，納健保後，預估一年將有262人受惠。

健保署長陳亮妤表示，為持續照護癌症病友，秉持實證醫學與成本效益原則，健保署逐步接軌國際治療指引，積極納入新藥給付，亦透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。以民國113年為例，大腸癌篩陽個案有78％即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91％已接受治療。

更多中時新聞網報導

外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

日客來台穩定恢復 今年拚170萬人次

Elly、Lily緬懷大S 姊妹情深是榜樣