健保放寬「大腸癌標靶藥」給付！病友年省最高240萬

中央健康保險署去年12月同意修訂2項標靶藥物給付規定，自今年2月1日起取消療程限制，並首度納入BRAF突變藥物給付，預估可嘉惠1,548名病人，每人每年最高可節省240萬元。

自今年2月1日起取消療程限制，並首度納入BRAF突變藥物給付，預估可嘉惠1,548名病人。（示意圖／123RF）

健保署表示，此次放寬含cetuximab及含panitumumab成分藥品於第一線治療的給付限制，取消療程給付上限。隨著大腸癌治療臨床經驗積累及新藥研發，治療模式已由固定療程轉向根據病情進展進行個別化調整，此舉符合國際治療趨勢。

針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，共擬會議通過含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合，此為首個給付於具有BRAF V600E突變之藥物。相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月及整體存活期3.4個月。

考量廠商供貨情形，新藥最快可於今年3月1日生效，預估挹注年藥費約4.6億元，每位病人每年約可節省92萬元至240萬元。

健保署放寬含cetuximab及含panitumumab成分藥品於第一線治療的給付限制，取消療程給付上限。（圖／中天新聞）

健保署署長陳亮妤表示，健保署秉持實證醫學與成本效益原則，逐步接軌國際治療指引，積極納入新藥給付。同時透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。

陳亮妤指出，去年大腸癌篩陽個案有78%即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91%已接受治療，顯示健保署有效串聯篩檢與後續照護，提升大腸癌病友獲得全程連續性之照護品質。

