健保整體預算破兆元 總統：提高服務、留住人才

賴清德總統今天(8日)應邀出席「2025台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。總統在致詞時詳細介紹明年度的健保預算，會繼續高推估編列新台幣9千8百多億元預算，若再加上非健保給付的近200億元公務預算，明年相關經費總額將超過1兆元，總統強調，高推估的目的就是希望能藉此「提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉」。



賴總統在出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮致詞表示，他是因為1996年台海第一次飛彈危機而決定棄醫從政，回顧近30年歷程，發現自己的問政深深受惠於醫學與醫療的專業訓練，一直秉持誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題，而他的政治理念跟醫學理念一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時應將經濟發展的果實讓全民共享，尤其要積極協助弱勢民眾，總統說：『(原音)我特別可以跟我們醫界各位前輩、各位夥伴報告的是，不管我在哪個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。』

總統先介紹自己在擔任立委與行政院長時，處理或改善過的不合理醫療問題，接著說明就任總統後成立「健康台灣推動委員會」的工作重點，首先就是提高健保總額，政府將持續以高推估方式計算，總統說：『(原音)明年的總額，我們一樣用高推估，也就是5.5%，沒有跟醫界討價還價，高推估就是9883億元，但我們又增加了199億的公務預算，所以加總的話，就超過1兆零82億元。』

總統表示，預算高推估的目的之一，是希望維持或提升醫療品質，「讓大家不要為了考慮盈虧，然後降低醫療品質」，例如更新設備、加強訓練增進技術；另一個目的是經營者應為員工加薪，這件事情政府有率先為公立醫療機構的員工提高專業加給並加薪3%，也期盼以此來降低流動性、穩定醫療環境；還有一個目的則是促成「不同工可以不同酬」，讓較為複雜的醫療行為，可以獲得比較高的點值。

總統還介紹了「健康台灣深耕計畫」，預計5年投入新台幣489億元；政府同時提高了癌症篩檢預算、創立癌症新藥基金，期許2030年癌症標準化死亡率能降低三分之一。