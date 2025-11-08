健保整體預算破兆元 總統：提高服務、留住人才
賴清德總統今天(8日)應邀出席「2025台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」。總統在致詞時詳細介紹明年度的健保預算，會繼續高推估編列新台幣9千8百多億元預算，若再加上非健保給付的近200億元公務預算，明年相關經費總額將超過1兆元，總統強調，高推估的目的就是希望能藉此「提高醫療服務，留得住人才，加惠民眾的健康福祉」。
賴總統在出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮致詞表示，他是因為1996年台海第一次飛彈危機而決定棄醫從政，回顧近30年歷程，發現自己的問政深深受惠於醫學與醫療的專業訓練，一直秉持誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題，而他的政治理念跟醫學理念一樣，就是不管先來後到、不管族群，只要認同這個土地，就是這個國家的主人，同時應將經濟發展的果實讓全民共享，尤其要積極協助弱勢民眾，總統說：『(原音)我特別可以跟我們醫界各位前輩、各位夥伴報告的是，不管我在哪個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。』
總統先介紹自己在擔任立委與行政院長時，處理或改善過的不合理醫療問題，接著說明就任總統後成立「健康台灣推動委員會」的工作重點，首先就是提高健保總額，政府將持續以高推估方式計算，總統說：『(原音)明年的總額，我們一樣用高推估，也就是5.5%，沒有跟醫界討價還價，高推估就是9883億元，但我們又增加了199億的公務預算，所以加總的話，就超過1兆零82億元。』
總統表示，預算高推估的目的之一，是希望維持或提升醫療品質，「讓大家不要為了考慮盈虧，然後降低醫療品質」，例如更新設備、加強訓練增進技術；另一個目的是經營者應為員工加薪，這件事情政府有率先為公立醫療機構的員工提高專業加給並加薪3%，也期盼以此來降低流動性、穩定醫療環境；還有一個目的則是促成「不同工可以不同酬」，讓較為複雜的醫療行為，可以獲得比較高的點值。
總統還介紹了「健康台灣深耕計畫」，預計5年投入新台幣489億元；政府同時提高了癌症篩檢預算、創立癌症新藥基金，期許2030年癌症標準化死亡率能降低三分之一。
其他人也在看
「追夢事務所」上線 賴總統街舞評審初體驗 肯定新世代勇敢追夢
賴清德總統啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，YouTube頻道推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集影片「舞力全開跳出自我」今天(7日)晚間正式上架。總統在片中與2位熱愛街舞且遠赴韓國取經的青年深入對談，總統還初體驗當起一日街舞評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，大展親民的一面。 賴清德總統社群YouTube頻道7日推出全新單元「追夢事務所」，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角。首集總統前往街舞教室，拜訪2位日前赴韓國追夢的青年蔡名杰與楊博，傾聽他們接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限的心路歷程。 影片一開始，總統拋開西裝外套，以白襯衫、牛仔褲裝扮輕裝出場，笑稱這是他「家裡最年輕的衣服」，他也坦言自己要與街舞好手見面內心很緊張。 蔡名杰與楊博皆分享這趟旅程讓他們不只技術進步，視野也更開闊，更知道自己想往哪裡前進。賴總統聽聞後直呼很感動，並表示只要給年輕人機會，他們就能創造無限可能，這也正是政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」的初衷。總統說：『(原音)表示我們青年百億海外圓夢基金是非常值得，國家給予年輕人機會，你們也掌中央廣播電台 ・ 1 天前
追夢事務所上線 總統街舞評審初體驗擺出B-Boy姿勢
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德YouTube頻道今天推出新單元「追夢事務所」，第一集節目前往街舞教室拜訪赴韓國追夢的青年，總統以白襯衫與牛仔褲造型現身，化身街舞評審，還應選手要求擺出B-Boy Stance動作，開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。中央社 ・ 1 天前
川普關稅若敗訴 Plan B情境推演曝光
11月5日美國最高法院就川普總統動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅的合法性多數大法官對川普徵收該關稅的權力持懷疑態度。目前民調Polymaker認為法院維持原關稅的機率，已由40%以上降低至29%。中信投顧報告指出，巴克萊統計最高法院在口頭辯論和宣佈裁決之間的時間，平均差不多是100天，也就是明年1-2決的可能性比較大GS預計在2025年12月或2026年1月做出裁決。川普手上還有不少關稅Plan B，但靈活性下降，如201條款與122條款等，有關稅上限，還有時間。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
通過美國CMMC Level 2認證 中科院：資安防護能力達國際標準
台灣軍工重鎮-國家中山科學研究院，強化資安有重大進展，其在歷經2年多的嚴審評鑑，在11月5日通過美國資通安全成熟度模型驗證CMMC （Cybersecurity Maturity Model Certification）獲頒等級二（Level 2）的合格證書，由中科院副院長羅意中代表接受，象徵中科院在資安防護能力已達到國際標準，符合美國國防產業供應鏈的要求。太報 ・ 11 小時前
蕭美琴赴歐演說、鄭麗文卻悼念共諜吳石！吳思瑤直呼：一個台灣兩個世界
副總統蕭美琴今（8）日在外交部長林佳龍陪同下，前往在歐洲議會舉辦的IPAC峰會上發表演說，是為我國重大外交突破；國民黨主席鄭麗文下午則將出席追思活動，悼念因共諜身分遭槍決的吳石等人。民進黨立委吳思瑤指出，蕭美琴的外交突圍帶給台灣人無上的光榮；鄭麗文卻將白色恐怖染紅、把中華民國出賣了，令她直呼「一個台灣，兩個世界！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 台電彰化區處加強戒備調度待命
（中央社記者鄭維真彰化8日電）颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱，台電彰化區營業處為防範供電設備損壞及停電風險，加強巡檢配電線路、修剪樹木等，調度284名搶修人力待命，並提醒民眾做好防颱準備。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳返台未安排會面？ 蔣萬安：溝通管道非常暢通
輝達執行長黃仁勳昨抵台，今早（8日）受邀出席在新竹舉行的台積電年度運動會；據了解，黃此次返台未安排與台北市長蔣萬安會面。對此，蔣萬安上午出席活動時表示，市府跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。中天新聞網 ・ 11 小時前
北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內
據韓聯社8日報導指出，北韓再度對美韓軍事動作表達強烈不滿。7日北韓發射彈道飛彈，其國防相（類似於國防部長）努光鐵（노광철 ）發表談話，痛批美韓舉行聯合軍演、派航空母艦入港，並舉辦年度韓美安保協議會議（SCM）的行為，是「敵對本性毫不掩飾的展現」，更警告平壤將採取「更具攻勢的行動」回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」自由時報 ・ 11 小時前
改口坦承美國人也有負擔關稅成本 川普：整體來看獲益巨大
美國對等關稅政策衝擊全球經濟，美國總統川普長期主張，正是這些關稅讓外國把錢送進美國國庫，但經濟學家認為，關稅最終是由商品的消費者所承擔。川普週四一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的關稅花更多錢購買中廣新聞網 ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 6 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 3 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 11 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前