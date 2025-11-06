健保新制恐讓中產淪「存骨族」 醫揭政府浪費：可補貼百年

補充保費改革，引發民眾反彈。（示意圖／Shutterstock／達志）

衛福部擬推健保補充保費新制，將把利息、股利改採年結算方式收取，年結累計逾2萬元就會收2.11％補充保費，衝擊存股族，引民怨緊急喊卡。粉專直呼，新制恐讓五百萬名中產與存股族淪為「存骨族」。胸腔科醫師蘇一峰質疑海鯤號、F16-V軍購，台灣之盾都在浪費錢，何不補貼健保？

新制若推行，受衝擊最大包括股民與定存族、房東、中高薪上班族與退休族。以月配息ETF為例，若每月領取1670元，一年累積利息超過2萬元，將被課徵2.11%的補充保費，約422元。至於定存族，若一年領取2萬元利息，以目前一年期定存利率1.7%推算，約需存117.7萬元，同樣得繳2.11%的補充保費。換句話說，就算定存拆單、月領股息都沒用，只要全年利息加總超過2萬，就得繳稅。民怨轟：全台每5人就有一人被當肥羊。

「中產所得稅？」11萬追蹤的粉專「一百五」提到，衛福部宣布將修法加嚴「二代健保補充保費」，從單筆起徵改為每年總額制。六項所得年總計兩萬元即抽補充保費2.11%，預計影響五百萬人，每年增加健保收入兩百億：非固定薪資：績效獎金、兼差與執行業務所得。左手發右手股票之股利與現金股利、利息與租金。總額上限由一千萬提高至五千萬，預計影響一千萬人，每年增加健保收入六億。

一百五直呼：本次修法將重挫五百萬名中產與存股族，原本高管理費之月配息、季配息標的，將成為真正「存骨族」。

蘇一峰直言，全民健保的問題就是要破產了，需要更多資源挹注去維持健保運行。維持著健保的資源錢要來自於哪裡？目前的做法是從特定民眾身上拿錢！現在加稅抽稅股利，可以多100億到頂多200億。但他質疑，政府的經費真的沒錢能挹注健保了嗎？錢水艇海鯤號就花掉500億，可以支持健保五年；2500億的F16-V拿不到武器，可以用25年；台灣之盾1兆3，加上現在的6600億的軍購欠貨，總共2兆，可以用100-200年。

網友表示「被套牢還得被課稅」、「少一些酬庸職缺的位子跟薪給…」、「各位知道受刑人不用繳健保費嗎」、「這韭菜割到根了」、「把錢送給美國，然後從我們台灣人身上一直挖錢」、「你搞錯順序了，不是送錢沒錢了然後挖錢，挖錢就是為了送錢給美國」、「口口聲聲喊沒錢…卻大筆大筆地浪費」。

新制引發民怨，行政院發言人李慧芝6日表示，卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

