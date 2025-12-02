健保新制 癌藥審查1天搞定 最快1周就能拿

健保署長陳亮妤2日出席「癌症治療數位治理觀摩會」表示，已有69家醫院引入FHIR格式申請癌症藥物審查，可大幅縮短審查時間至1天，讓病人不必久候。（王家瑜攝）

癌症藥物日新月異，健保給付條件各有不同，事先審查往往需耗時1到2周。健保署長陳亮妤2日表示，透過國際醫學資料標準FHIR格式申請審查，可大幅縮短審查時間，讓病人不必久候。醫師表示，引入FHIR格式後，只需1天就能審查完成，病人能在1到2周內拿到藥物。據健保署統計，目前已有69家醫院引入，其中18家實際使用，未來希望逐步擴大。

健保署2日舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，展現運用健保雲端系統的創新應用。陳亮妤指出，全民健保數位治理在世界舞台相當知名，民國93年推出健保IC卡，102年推出雲端藥歷，今年正式將癌症藥物審查全部運用FHIR格式，跟國際接軌。

陳亮妤表示，以FHIR格式申請癌症藥物事前審查，不僅是數位化、透明化，也可以讓病人及早用到藥物。目前審查時間大約1到2周，若有加入FHIR格式的醫院，可以縮短到1天。

目前有18家醫院實際以FHIR格式進行癌藥事前審查申請，以114年10月統計，FHIR上傳件數占這18家醫院整體癌藥申請件數的四分之一。

長庚行政中心藥事管理部高專陳琦華說，長庚體系10間醫院自今年5月導入FHIR格式申請癌症藥物審查，過去癌症免疫藥物需透過VPN申請，較為耗時，FHIR系統上線後，醫師可在院內任一電腦進行申請，後台會自動對接健保署資料，節省至少半小時。

林口長庚血液腫瘤科教授級主治醫師徐鴻智表示，過去臨床醫師須分別登入事前審查系統與VPN系統，才能完成申請，健保署提供FHIR格式讓兩套系統整合為一，大大加速申請效率，尤其在申請免疫藥物流程大幅加速。過去2道系統審查耗時長，有些醫院透過紙本作業會更久，如今只需1天就能審查完成，病人也能在1到2周內拿到藥物。