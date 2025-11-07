健保是政治！精神醫提醒石崇良「賴政府要選票」：混日子就可以了

衛福部健保補充保費新制，引發強烈反彈，政院緊急宣布暫緩。（圖／本報資料照片）

衛福部研議健保「補充保費」新制，將利息、鼓勵、租金擬採「年度結算」，引發社會反彈，因此行政院昨（6）日晚宣布暫緩。對此，精神科醫師沈政男忍不住酸，衛福部長石崇良雖想大刀闊斧，挽救健保與醫療，但健保其實是政治，而賴清德政府在連任危機下只看「滿意度」、重選票，因此他認為，石崇良「一直到2028都不可能有什麼作為，混日子就可以了」。

沈政男今天在臉書點名衛福部長石崇良，「點醒」他當今官真相。沈政男指，石崇良「躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療」，問題在當今的政治氛圍之下，「啊你就做不了什麼事啊！」接著透露賴清德政府連任岌岌可危，每天都在看滿意度數字，只要有任何民意上的風吹草動，就會直接從上介入。

沈政男認為，健保不是數學，也不是經濟，而是政治，「醫界不懂，當了官以後還是不懂，但民眾，與必須接受選票考驗的人，非常清楚」。他說，石崇良一直到2028年，都不可能有什麼太大的作為，只要混日子就可以了，因為2個字：選票；健保與醫療改革，不是要幫醫界解決問題，也不是要讓官員力求表現，而是要讓民眾滿意，「選票投得下去！」。

沈政男嗆衛生福利部長石崇良「只要混日子就可以了」。（圖／鄧博仁攝）

但沈政男也另再發臉書文直言，為了增加保費而改股利的計算頻率，影響層面不小，也有可能造成股市震盪；曾有改革提議是仿照日本施行「家戶所得制」，也就是以家戶總收入為費基，既可隨經濟成長增加規模，也不會有類似股利拆次的規避手段，實應列為長遠改革目標。此外隨台灣人口老化，仿效日、韓等國施行長照保險，能轉移一部分的健保財務壓力，不只照護資源的利用更有效能，醫療與照顧品質也會更好。

針對補充保費爭議，石崇良今天出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時回應，這個只是一個想法，正式法制作業程序並未啟動，也不是說沒有跟跨部會討論，只是還沒有到那一個階段。

