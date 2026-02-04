「健保最貴藥」奏效！90病友獲救 石崇良：再納新一代CAR-T治療

記者蔣季容／台北報導

石崇良今（4）日表示，CAR-T採「暫時性支付」機制，截至目前已嘉惠約90名病患，初步臨床成效優於預期。（圖／記者蔣季容攝影）

健保自112年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入給付，單一療程費用高達約819萬元，當時是健保史上最昂貴的治療項目，為急性淋巴性白血病及彌漫性大細胞淋巴癌、且第二線治療或骨髓移植失敗的病人，提供關鍵治療契機。衛福部長石崇良今（4）日表示，CAR-T採「暫時性支付」機制，截至目前已嘉惠約90名病患，初步臨床成效優於預期。最快今年內，健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第二線治療就可以用得到。

石崇良今日出席CAR-T衛教記者會表示，112年健保將CAR-T細胞免疫治療納入給付，當時是健保給付裡最貴的治療，大約819萬元，主要適用於急性淋巴性白血病（ALL）及彌漫性大細胞淋巴癌（DLBCL）患者，對於第二線治療失敗，包含骨髓移植失敗或無法進行骨髓移植的病人，再提供一個治療的機會。

石崇良指出，CAR-T屬於「暫時性支付」藥品，是健保首度採行此機制納入給付，目的在於一邊提供病人治療機會，一邊同步蒐集臨床資料，作為後續正式評估的重要依據。截至目前，健保已給付約90名病患。雖然完整3年期的暫時性支付資料尚未蒐集完成，但初步結果顯示，在淋巴癌治療成效上，實際臨床表現優於原先臨床試驗數據，對病人預後及降低長期醫療與經濟負擔，均帶來正面效果。

石崇良提及，接下來又有新一代CAR-T要申請，已經在台灣取得藥證，現在也正在申請進入健保給付範圍。隨著國際癌症治療指引的改變，可能由過去的第三線治療推進至第二線。至於第二代CAR-T對健保預算的影響，石崇良強調，目前尚未進入實質價格討論，健保將以成本效益為核心，依據ICER值評估其延長生命年數與療效，再協商價格。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃則說，大型臨床試驗結果顯示，接受治療後，急性淋巴性白血病患者的一年存活率可達77.1%，瀰漫性大B細胞淋巴瘤亦有48.2%，為過往幾乎沒有積極治療選項的患者，帶來延長生命，甚至爭取治癒的全新可能。

葉士芃強調，除了國際大型臨床研究數據，真實反映台灣醫療環境的治療成果同樣關鍵。因此，中華民國血液及骨髓移植學會持續追蹤國內患者接受CAR-T細胞免疫治療後的實際存活表現。結果顯示，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率再提升10.4%，達到87.5%；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者亦增加16%，攀升至64.2%。

