健保法扣費義務部分違憲 衛福部2年內修法

▲對於健保法規定，應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以1倍或3倍罰鍰，憲法法庭判決部分違憲。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭今（6）日做出115年憲判字第2號判決，針對健保法規定，應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以1倍或3倍罰鍰，判決部分違憲。衛福部社保司司長張鈺旋說明，會朝修法方向檢討，且會先進行更有彈性的裁量處理方式。

憲法法庭今日針對全晟土木包工業負責人陳冠均案件，因其過去分別給3位工人59萬、63萬、39萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」。

依規定，應計收補充保險費，並由陳冠均給付時扣取，向健保署繳納3萬1千元。但陳冠均未繳，遭裁處3倍的罰鍰，經提訴願、行政訴訟等遭駁，後續聲請憲法審查。

張鈺旋受訪時表示，此次大法官針對個案，依照健保法第85條扣繳的補充保險費的金額作為計算罰鍰金額，但唯一標準且處特定固定倍數的罰鍰，可能會造成個案處罰顯然過苛。

張鈺旋表示，大法官也特別要求，希望相關機關要在判決公告之日起2年內要檢討修正，會依照大法官判決的意旨，會朝修法方向檢討。

但張鈺旋強調，收繳補充保費對於維持穩定健保制度運作，是相當重要的基礎。

不受現行健保法處罰限制 衛福部：會做更有彈性的裁量處理方式

至於大法官也在理由書提及，相關機關、法院在個案判斷上，即便法律尚未修正，仍應參酌個案違規情節，裁處較適當的罰鍰金額，不受到健保法第85條的固定金額裁量限制。張鈺旋指出，衛福部會依照判決主文及意旨，並轉知健保署在個案違規判斷上，建立裁量基準。

張鈺旋說，因此不會受到現行健保法第85條規定的應扣繳金額1倍或3倍處罰的限制，會再做更有彈性的裁量處理方式，這是目前可以檢討的方向。

根據健保法第85條，扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰。

