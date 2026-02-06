健保法補充保費罰鍰規定 憲法法庭判部分違憲

（中央社記者林長順台北6日電）憲法法庭今天做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛情形，部分違憲，須於2年內修正。

憲法法庭現任大法官中，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美持續拒絕參與評議，憲法法庭表示，為使憲法法庭正常、持續、有效運作，由實際參與評議的5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥做成判決。

全民健康保險法第85條規定，「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰」。

陳姓土木包工業者於106年度分別給付3人薪資所得，但3人未投保全民健保，依健保法規定，陳姓業者應向中央健保署繳交補充保費，但陳姓業者超過寬限期仍未補繳補充保費，健保署依健保法第85條規定，對陳姓業者處應扣繳金額3倍罰鍰。陳姓業者循序提起行政訴訟，被行政法院駁回確定。

陳姓業者認為，健保法第31條第1項第2款、第31條第2項、第85條，補充保費辦法第4條第1項，違反憲法第15條 「財產權」、第23條基本權利保障及憲法第153條「保護勞工政策」意旨，聲請法規範憲法審查 。

憲法法庭今天做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定，以應扣繳之補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則。

判決指出，於此範圍內，牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權之意旨有違。相關機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正。於修正完成前，相關機關及法院於個案適用系爭規定有顯然過苛之情形，應依本判決意旨辦理。其餘聲請不受理。

憲法法庭表示本判決主筆大法官為蔡彩貞，大法官呂太郎提出協同意見書，大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥均加入協同意見書。

另外，拒絕參與評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美下午發布「不同意115年憲判字第2號判決法律意見書」，除了重申其餘5名大法官的法庭組成不合法外，另認為健保法第85條規定，具有實質罰鍰金額上限，且補充保費制度本身已設有多重內在扣取限制，並無導致「個案處罰顯然過苛」而違反憲法比例原則之虞。（編輯：李錫璋）1150206