健保灑16億獎勵有用！診所過年開診率「倍增」 APP就查得到

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

獎勵之下有勇醫！為避免急診壅塞重演，健保今年祭出新台幣16億元鼓勵醫療院所於農曆春節九天期間提供醫療服務，健保署今（10）日公布最新統計，全台醫療院所及藥局的開診情形全較往年明顯增加，其中醫院開診至少增加12%，診所初一至初三的開診量更是「倍增」。

健保署即起也在「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」上線「春節院所服務查詢」專區，民眾只要利用「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單方便。

此外，春節院所服務查詢專區也提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。

健保署主任秘書劉林義表示，衛福部過往統計，春節的急診就醫人次為平日的1.5至1.7倍，今年首度利用健保總額的「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三（2/16~2/19）加成100%，初四及初五（2/20~2/21）則加成50%，以及 2/14、2/15、2/22等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院的情形一再重演。

劉林義說，健保署最新統計，截至上周回報情形，除夕至初三核心假期，醫院回報開診率已多達6成，較往年平均提升12%至26%；初四、初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%，增幅足足約55%。

而過往春節幾乎全休診的診所部分，劉林義表示，成長幅度更是驚人，除夕約37%診所有開診，初一至初三的開診率也呈現「倍增」，由去年的4%至7%，上升至今年的7%至12%；而初五就回升至約45%。

健保署強調，此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成，增幅約10%至29%，確保民眾春節用藥不中斷。

