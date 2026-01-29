健保灑16億防急診壅塞 春節最新開診率曝光！醫院7成、診所僅1成 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節假期長達九天，外界擔心重演去年「急診壅塞一個月」的慘況，衛生福利部部長石崇良今（29）日給了好消息，強調衛福部祭出健保加成獎勵後，目前掌握，在除夕、初一至初三等過往開診率最低的時段，今年不管醫院或診所回報的開診率已比去年提高，醫院開診率超過7成、診所也有地方超過1成，「今年年假期間醫療服務量能會比去年提高」。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。

石崇良在會前先一步接受媒體聯訪，強調為提供民眾必要的醫療服務，衛福部上周正式宣布提高春節長達九天的年假期間， 健保部分有各項的加成獎勵，包括開診、收治住院及急診等獎勵，雖然目前還在調查最新開診情形當中，但看起來開診已確實比去年提高。預計下周公布所有開診情形，民眾可透過健保快易通APP查詢到所有開診情形。

石崇良說，以去年為例，大概以除夕、初一至初三的開診率最低，今年看起來，醫院開診率都超過7成以上，診所也在提高，有地方已超過1成，預期今年年假期間的醫療服務量能會比去年提高；另外，醫院部分也加強整備，彈性開床，預留一些床數的調度。

至於關鍵的流感疫情部分，石崇良說，按照我們的疫情監測，至上周為止，流感疫情還沒有超過流行閾值，而流行閾值是以類流感在急診占率超過11%為標準，上周還沒超過這數字，衛福部不敢掉以輕心，但相對來講，還不是真正進入高峰的時候。

衛福部日前宣布「健保春節加成獎勵方案」，投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

