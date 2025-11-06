健保研議新制！利息股利「年領」逾2萬恐繳補充保費，扣繳上限也調高？
衛福部長石崇良6日指出，衛福部2026年將研擬健保補充保費改革方案，利息、股利、租金等1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，未來還可能做出哪些改革？
衛福部長石崇良在記者會上表示，健保要永續發展，財務結構上必須尋求公平合理。目前健保保費75%來自一般保費收入，主要來自工作薪資所得，補充保費則佔9%，並非多數。
哪6類所得，可能被扣補充保費？
目前須繳交健保補充保費的所得項目，可分成6類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得。
健保研擬3大改革，如何影響補充保費？
根據石崇良的發言，健保研擬中的3大改革方向如下：
1.單筆徵收上限提高至5,000萬元：針對6類要收補充保費的收入（獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得這），現在最多單筆以1,000萬元計算，超過者不計。未來可能將把天花板拉高到5,000萬元。這部分預計影響1,000人，增加6億健保收入。
2.獎金起徵點一致：目前補充保費以當月投保金額4倍來起徵，可能會產生公平性的問題。石崇良舉例，若每月投保薪資為10萬元，單筆獎金超過40萬元以上，才需繳納補充保費；月薪3萬元者，則獎金超過12萬元，就必須繳交。
石崇良說明，未來將以第一級勞保投保薪資級距（最低薪資）的4倍為起徵點，以明年月投保薪資2萬9,500元為例，獎金起徵點為11萬8,000元以上，提升公平性。
3.導入年度結算機制：過去股利、利息所得跟租金收入以單筆來計算繳交，若有民眾鑽漏洞，根據上限拆分上千萬元的定存單，則難以追繳健保補充保費。
修法後，將改為「年度結算制」，未來只要一整年租金、利息、股利收入累計金額超過2萬元，就必須繳交健保補充保費。這部分預計影響480萬人，增加100~200億健保收入。
補充保費新制何時上路，誰受影響？
新制仍在研擬階段，石崇良表示，目前條文已準備完成，但估計今年底或2026年初才會進行預告，預告後須再送立法院審查，因此最快2027年才會正式實施。
新制最快2027年上路，預計影響人數約480萬人，以領高額利息或股利、租金及獎金等族群為主要影響對象。
延伸閱讀：
健保30》21萬人受影響！健保「停復保制」廢止，旅居海外也要繳健保費？
瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看
其他人也在看
健保補充保費新制擬116年上路 「利息、股利、租金」年結算2萬就收取
衛福部將修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中天新聞網 ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 4 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 8 小時前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 3 小時前
健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族
衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利中廣新聞網 ・ 2 小時前
健保補充保費改革惹民怨 10大QA一次看懂
衛福部近日拋出健保補充保費改革，擬對股利、利息、租金改採「年度結算」，一年累計逾2萬元，徵收2.11％，引發小資族炸鍋，「自由時報」整理出健保補充保費改革10大QA重點，一次帶你看懂哪些族群受影響、怎麼算、為什麼要改，以及政府如何回應「搶錢」質疑。自由時報 ・ 1 小時前
健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
補充保費改革重傷小資族！門檻將做區隔？石崇良：研議保有「小確幸」
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；外界關心的「兼職所得」項目，將不納入此次修法範圍。他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 1 天前
新增480萬人被扣健保補充費？ 行政院暫且停看聽：絕對不會為難小資族
受到中配依親、高齡化社會等因素影響，健保財務負擔沈重，每年缺口達9百億元。衛福部信傳媒 ・ 2 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 4 小時前
二代健保補充保費改革惹議 政院：絕不會為難小資族
（中央社記者賴于榛台北6日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。中央社 ・ 5 小時前
健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，保費將從今年每月350美元，增加到明年每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
存股族跳腳！健保補充保費新制惹議 政院：絕對不會為難小資族
衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，將利息、股利、租金等補充保費從現行的單筆收費改採「年度計算」，超過2萬元就要收取。消息一出立刻引發熱議，對此，行政院發言人李慧芝今(6)日表示，關於健保補充保費...華視 ・ 3 小時前
補充保費改革 專家建議兼職薪資可採差別費率
（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。中央社 ・ 23 小時前
補充保費改革 醫界樂見量能負擔 民團憂創造更多不公平
衛福部拋出補充保費改革的構想，除了改採年度結算，也拉高單筆扣繳上限，引發兩極意見。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天(5日)表示樂見改革方向，盼量能負擔；民間監督健保聯盟發言人滕西華則認為此舉將創造更多不公平，呼籲政府改革一般保費才是正途。 衛福部長石崇良拋出補充保費改革構想，現行補充保費就源扣繳將改為年度結算，以避免民眾「拆單」規避課徵，單筆扣繳上限也將由1千萬元提高至5千萬元，並研議將獎金的起徵點由投保薪資4倍改為最低工資薪資的4倍，此舉引發兩極看法。 台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時肯定相關改革方向，他表示，健保開辦的初衷便是有錢人幫助經濟較弱勢者，提高租金、股利、利息所得等資本利得的徵收上限可增加健保收入，他認為甚至可針對首富族群提出差異化課徵門檻，用以照顧更多需要被照顧的民眾；他也認為補充保費費率應差異化，如降低兼職薪資所得的費率，以顧及身兼數職的年輕人。他說：『(原音)譬如說他的總收入越高的，那當然他的這個徵收的這個附加保費的門檻能夠再把它提高，如果在實務上面是可行的時候，我也支持這樣的做法。』 洪子仁也提醒，補充保費改為年度結算可能在執行上會有困難，衛福部應與相關專家討論中央廣播電台 ・ 1 天前
石崇良喊話「謝謝高股息」 財經專家搖頭：跟利息不一樣
健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，對此衛福部長石崇良今（6日）親上火線強調，並強調改革是讓制度更公平、健保能永續，但似乎澆不熄股民的怒火，就連財經專家「股魚」也直言此舉對存股族不公不義，還反問石崇良若有投資「要不要先試試？」EBC東森財經新聞 ・ 37 分鐘前
石崇良：研議補充保費擴大費基 健保費率6%天花板定要打開
衛福部長石崇良啟動補充保費改革，石崇良今天(6日)在記者會中表示，衛福部先著手調整補充保費，才能延後一般保費費率調升的時程。目前僅是針對補充保費的收取方式做一點改變，未來會持續研究擴大費基，且一般保費法定費率上限6%一定要打開。 衛福部長石崇良推動補充保費改革，鎖定股利、利息、租金3項補充保費來源，改採年度結算，也拉高計費扣繳上限。 外界認為此舉將大幅影響按月、按季領配息的小資族，也恐衝擊股市。 石崇良6日臨時舉行記者會對外說明政策方向，他表示，近年來股利所得佔補充保費收入20%，他當然希望股市發展得很好；不過，他也坦言目前尚未與金管會正式討論過，但事前請教過許多財務專家，希望不影響股市。 對於外界質疑衛福部挹注補充保費從股息下手、不敢碰其他資本利得，石崇良說，目前僅是就現有的補充保費收取方式做一點改變，衛福部也會持續研究擴大補充保費的費基。 石崇良並表示，健保早晚都得改革，現在先從影響層面較小的補充保費著手，才能延後調漲一般保費的時程。他強調，一般保費法定費率6%是健保開辦之初所設定的數值，未來不可能不超過，衛福部將根據新的財務結構估算可能的上限。他說：『(原音)不可能不超過，那個是中央廣播電台 ・ 2 小時前
補充保費新制衝擊小資族 石崇良：尋求公平性 延緩調漲一般保費時程
衛福部拋出改革補充保費，對按月、按季領配息的小資族衝擊大，引發許多民眾反彈。衛福部長石崇良今天(6日)中午親上火線說明，他強調，越早調整補充保費、挹注健保財源，便可延後調升一般保費費率的時程；民眾多繳補充保費，政府依法也須按比例投入更多經費，絕非將健保的財務責任轉嫁給人民。 衛福部長石崇良拋出補充保費三大改革構想，由於將影響480萬人，且被認為對中產及小資族影響最大，招致反彈。石崇良6日中午臨時舉行記者會對外說明政策方向。 石崇良指出，此次改革首先是「打開天花板」，將補充保費扣繳上限由現行新台幣1千萬元提高為5千萬元，繳交的補充保費將由目前最高21萬元增為約100萬元，希望符合健保量能付費原則，有能力者多負擔一點。其次是將獎金的起徵點由投保薪資的4倍改為最低工資的4倍，拉齊起徵點，也就是只要全年累計獎金超過11萬多元，就一律要繳交補充保費，以達到公平性。第三項則是導入年度結算機制，民眾全年的股利、利息、租金等收入累計超過2萬元就要扣繳補充保費，而非採現行的單筆扣繳，避免「拆單」規避繳費，以符合健保公平付費的精神。石崇良強調，超過2萬元扣繳是現行便有的制度，只是設計上更為公平而已。 石崇中央廣播電台 ・ 2 小時前