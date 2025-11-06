健保研議新制！利息股利「年領」逾2萬恐繳補充保費，扣繳上限也調高？

衛福部長石崇良6日指出，衛福部2026年將研擬健保補充保費改革方案，利息、股利、租金等1年合計超過2萬元，可能就要繳補充保費，未來還可能做出哪些改革？

衛福部長石崇良在記者會上表示，健保要永續發展，財務結構上必須尋求公平合理。目前健保保費75%來自一般保費收入，主要來自工作薪資所得，補充保費則佔9%，並非多數。

哪6類所得，可能被扣補充保費？

目前須繳交健保補充保費的所得項目，可分成6類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得。

健保研擬3大改革，如何影響補充保費？

根據石崇良的發言，健保研擬中的3大改革方向如下：

廣告 廣告

1.單筆徵收上限提高至5,000萬元：針對6類要收補充保費的收入（獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金收入及利息所得這），現在最多單筆以1,000萬元計算，超過者不計。未來可能將把天花板拉高到5,000萬元。這部分預計影響1,000人，增加6億健保收入。

2.獎金起徵點一致：目前補充保費以當月投保金額4倍來起徵，可能會產生公平性的問題。石崇良舉例，若每月投保薪資為10萬元，單筆獎金超過40萬元以上，才需繳納補充保費；月薪3萬元者，則獎金超過12萬元，就必須繳交。

石崇良說明，未來將以第一級勞保投保薪資級距（最低薪資）的4倍為起徵點，以明年月投保薪資2萬9,500元為例，獎金起徵點為11萬8,000元以上，提升公平性。

3.導入年度結算機制：過去股利、利息所得跟租金收入以單筆來計算繳交，若有民眾鑽漏洞，根據上限拆分上千萬元的定存單，則難以追繳健保補充保費。

修法後，將改為「年度結算制」，未來只要一整年租金、利息、股利收入累計金額超過2萬元，就必須繳交健保補充保費。這部分預計影響480萬人，增加100~200億健保收入。

補充保費新制何時上路，誰受影響？

新制仍在研擬階段，石崇良表示，目前條文已準備完成，但估計今年底或2026年初才會進行預告，預告後須再送立法院審查，因此最快2027年才會正式實施。

廣告 廣告

新制最快2027年上路，預計影響人數約480萬人，以領高額利息或股利、租金及獎金等族群為主要影響對象。

延伸閱讀：

健保30》21萬人受影響！健保「停復保制」廢止，旅居海外也要繳健保費？

瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看

日走5公里竟體能衰弱？50歲、60歲、70歲預防肌少症必看

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章