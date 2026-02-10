健保砸16億大紅包 春節全台醫療院所「翻倍開診」

今年農曆春節假期長達9天，衛福部過往統計春節急診就醫人次為平日1.5倍至1.7倍的需求，為避免重演去年春節急診壅塞窘境，健保署今年首度祭出新台幣16億元獎勵方案，鼓勵醫療院所與藥局於長假期間提供醫療服務。

健保署表示，透過健保總額之「其他部門」擴大獎勵，自除夕至初三（2月16日至2月19日）提供加成100%的獎勵，初四及初五（2月20日至2月21日）加成50%，而2月14日、15日及22日等3天則加成30%，以提升醫療院所開診率，滿足民眾就醫需求，並避免年假期間發生小病衝大醫院導致急診壅塞的情形。

醫療院所開診率明顯提升 醫院診所量能雙倍增長

根據健保署最新統計回報情形，獎勵方案實施後，全台醫療院所及藥局的開診量較往年顯著增加。在除夕至初三的核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；而在收假前夕的初四與初五，醫院量能更是倍增，開診率增加至76%，增幅達55%。診所部分的成長幅度同樣驚人，除夕約有37%的診所開診，初一至初三的開診率則呈現倍增趨勢，由去年的4%至7%上升至今年的7%至12%，初五更回升至約45%。

社區藥局穩定供應藥事服務 確保長假用藥不中斷

除了診所與醫院，社區藥局在春節期間的服務亦有所增強。統計顯示社區藥局每日開診率介於3成至6成之間，與往年相比增幅約10%至29%。透過獎勵措施維持藥事服務的穩定供應，可確保民眾在9天長假期間的用藥需求不中斷。健保署強調，醫療人員於春節期間守護民眾健康的奉獻，是讓民眾安心迎新年的重要關鍵。

健保快易通APP建置專區 查詢全台開診資訊

為便利民眾快速掌握就醫資訊，健保署已在「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」及官方網站同步建置「春節就醫專區」。民眾進入APP後，可利用「春節院所服務查詢」專區中的「春節院所服務時段查詢」功能，自行點選長假日期與時段，系統即會顯示全台有提供服務的特約醫療院所及社區藥局資訊。此外，該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及初一至初三的「傳染病特別門診查詢」等多元功能，讓民眾能依據就醫需求精準查詢。

多元查詢路徑公開 網頁版同步提供院所時段

不方便使用手機APP的民眾，亦可透過健保署官網進行查詢。路徑為首頁點選「健保服務」後，進入「健保醫療服務」下的「院所查詢」，即可找到「院所服務時段查詢」功能。

健保署呼籲，民眾在春節期間如有就醫需求，應先透過APP或網站查詢住家附近的診所開診情形，落實分級醫療，讓醫療資源能優先留給急重症患者。