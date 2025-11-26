健保給付跟不上！癌友住院7個月燒百萬 醫嘆：民眾自費比例增

百萬醫療費震撼，癌友籲沒錢更要保險。（圖／TVBS）

癌症治療不僅考驗身體健康，更是一場龐大的經濟挑戰。癌症康復者凃承緯分享了他對抗淋巴癌的艱辛歷程，從發現腫瘤到治療過程中高達百萬的醫療支出。台灣民眾自費醫療支出占經常性醫療支出比重高達38.8%，在OECD國家中排名第一，醫療支出已成為家庭消費的前三大項目。新光醫院副院長洪子仁與社會服務室課長朱健豪都強調，面對醫療通膨，民眾應透過保險規劃和健康促進來降低風險。

凃承緯回憶當初發現淋巴癌腫瘤時，腫瘤體積近一顆茶葉蛋大小，從原本3、4公分迅速增長。幸好及時治療，他成功戰勝病魔，但康復過程中除了掉髮，也改變了生活作息，更面臨龐大的醫療開銷。凃承緯表示，他使用了七萬元的標靶藥物，兩萬元的白血球生長劑，還住進每晚約一萬元的單人病房。他做了六次療程，歷時七個多月，每次療程加上住院費用約需十七萬元，六七次療程下來總共花費超過一百萬元。一旦罹患重病，病患往往需要暫停工作，在沒有收入的情況下還要不斷支付醫療費用，壓力遽增。尤其當醫療技術持續進步，相關費用也隨之提高。凃承緯強調，沒有經濟能力的人更需要保險保障，即使只能負擔一兩千元的保費，也可透過保險經紀人找到高CP值的產品。他認為許多東西都是省出來的，建議大家想辦法節省開支購買保險，畢竟像他自己三十幾歲就罹患癌症，健康風險難以預測。

根據主計總處的家庭收支報告，醫療保健占家庭消費預算的17.7%，每月約有1.5萬元流入醫療領域。健保署最新資料顯示，台灣民眾自費醫療支出占經常性醫療支出比重高達38.8%，在OECD國家中排名第一，醫療支出的財務壓力日益沉重。新光醫院副院長洪子仁分析，醫療支出主要來自兩方面：一是自費醫材和藥品；二是病房差額費用，特別是COVID-19之後，民眾更傾向選擇單人病房，而台灣醫院單人病房的差額費用約在5000至1萬元之間。他指出，近年新藥與醫療科技進步迅速，但健保給付跟不上自費醫材和新手術進步的速度，導致需要民眾自費的情況增加。從家庭平均支出結構來看，2024年醫療保健占比達14.76%，已擠入消費支出前三名。2016年占比為12.52%，2020年突破14%，數字持續攀升。醫療通膨問題不僅與高齡化有關，整體產業包含醫療人員、醫材成本上升，以及健保資源不足等因素都推動了醫療費用增加。

新光醫院社會服務室課長朱健豪表示，當家中經濟支柱突然因疾病倒下，不僅需要短期醫療介入，還可能需要長期照顧，對整個家庭是天翻地覆的改變。他也提到有些獨居長輩因擔心醫療費用不足而不敢就醫，拖延反而造成後續介入時成本更高。朱健豪認為保險是好觀念，但考量到並非所有家庭都有餘裕支付保費，他建議可從健康促進和預防失能的角度著手，包括做好慢性病管理、多從事健康運動、維持健康生活方式，以延緩需要醫療介入的時間，降低醫療風險。

洪子仁指出，40至59歲族群的保險購買比例高達8成以上。他認為，面對新藥和新科技的快速進步，健保要跟上這個速度存在很大挑戰。因此，除了管控好健康遠離風險外，規劃醫療預備金也很重要，畢竟誰都不知道疾病何時會降臨。

