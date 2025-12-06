健保給付PAC擬延長至6個月 石崇良：助長者恢復生活

衛福部長石崇良。（馮惠宜攝）

中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）6日正式舉行開幕典禮，不僅象徵台中公共醫療建設邁入新紀元，衛福部部長石崇良更在會中宣佈：為因應超高齡社會，健保給付的急性後期照護（PAC）時間正規畫由3個月延長至6個月，以確保長者功能復健與「生活恢復」的無縫接軌。這座醫院因高度符合政府「長照3.0」政策與智慧醫療方向，被視為全國高齡醫療示範區。

號稱是台中醫療史上醫療BOT案：台中市立醫院6日開幕，該院由中國醫藥大學投入逾157億元打造，醫院聚焦「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」，以醫學中心等級團隊，肩負「救腦、救心、救急、救命」使命。醫院採雙院區設計，北院區主急重症，南院區專長照與社區服務，實現急救到長照的完整照護鏈。總床位規模達1427床，並導入亞洲首部生成式AI照護機器人「愛寶」，旨在減輕護理負擔30％至40％，對接中央「長照3.0」政策，成為全國高齡AI醫療示範醫院。

石崇良在致詞中指出，台灣65歲以上人口已達19.9％，已進入超高齡社會。為推動「長照3.0」目標「健康老化、在地安老」，醫照結合與強化前端預防是關鍵。

他進一步說明，PAC是醫照結合中最重要的一環，目標是避免急性狀況演變成長期失能。目前衛福部正積極規畫，將PAC的健保給付時間由3個月延長至6個月：前3個月著重於機能復健，後3個月則將著重於「生活恢復」，幫助病患重返社區。石崇良高度肯定市立醫院的規畫，認為它融合醫療與長照，營造出像「家」的PAC環境，而非單純的病房。

