健保給付Tafa＋Len 造福DLBCL患者
民國114年剛畫下尾聲，回顧過去一年，血液腫瘤治療領域迎來重要突破，健保署在10月正式將單株抗體標靶新藥Tafasitamab與免疫調節劑Lenalidomide的治療組合納入給付，造福復發難治型瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者。專家指出，過去DLBCL的治療，患者需要有一定的承受力，但步入老年的60、70歲，正是淋巴癌好發的年齡，這項新興治療組合解決了副作用問題，滿足了「人性化醫療」的需求。
台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明指出，DLBCL是最常見的淋巴癌。回顧民國70至80年間，醫界能對付DLBCL的武器不多，當時沒有單株抗體標靶藥，病患治療後4～5成都會復發，復發後進入第二線接受化療，副作用大，住院時間也長，一些病患甚至得搜集造血幹細胞、做高劑量化療，住在隔離病房中，有人住上4～6周，還有人在治療中死亡。
姚明表示，過去的化療，患者的心肺功能要有一定程度的耐受力，才能得到效果。標靶治療問世後，DLBCL的治療效果也跟著提高。在醫療進步之下，慢慢發展出無化療負擔的單株抗體標靶藥物加免疫調節劑的治療組合，而當前新藥的趨勢是追求「人性化」，已不僅追求療效，更重視副作用控制與患者生活品質。
去年10月納入健保給付的Tafasitamab搭配Lenalidomide，Tafasitamab為單株抗體創新標靶藥，而Lenalidomide則為免疫調節劑。姚明說明，Lenalidomide前一代叫Thalidomide，曾經用於治療孕吐，後來研究發現，它對多發性骨髓瘤、淋巴癌都有療效，科學家進而開發出第二代藥品Lenalidomide。專利期結束後，製造廠不限於原廠，不僅降低治療成本，也讓更多病患得以受惠，具有重要臨床與社會意義。
去年底奇美醫院舉辦「血液癌症國際研討會」，邀請國內外專家分享治療經驗。姚明指出，德國在DLBCL治療上累積豐富臨床經驗，透過國際交流，台灣醫界得以更深入了解實際療效，也有助於思考不同治療組合在臨床上的應用順序，即使他是資深醫師，也是相當新鮮的經驗。
展望新的一年，姚明期待新藥政策可以更有效、更好、更及時，讓像Tafa+Len這類治療組合，如同擺在架子上的產品，被用得更好、更及時，滿足病患的臨床需要。
