健保總額提高明年破兆元 賴清德曝三大目的
衛福部長石崇良拋出「健保補充保費新制」，只不過行政院緊急宣布暫緩，引發熱議。事隔一天，總統賴清德今（8）日在石崇良陪同下，出席台灣醫學會的學術研討會開幕儀式，兩人首度在爭議後同台，台灣內科醫學會理事長吳明賢更在現場公開力挺石崇良。
出席醫學週演講會 賴清德：心繫醫界從沒離開
賴清德今天出席學術演講會時表示，自己不論在哪個位置，心都沒有離開醫界，身為醫界的一份子有機會擔任總統，知道自己的責任，他也提及自己從醫轉政的初衷，承諾上任後更要全力推動健康台灣。
賴清德強調，問政會秉持誠實面對問題，務實提出計畫的原則，他也提及，健保總額明年同樣採高推估5.5%計算，總額將達9883億元，再加上199億元公務預算，就超過1兆82億元。他提到，健保總額拉高主要有三個目的，一是提升醫療品質，二是幫醫護加薪，第三則是讓石崇良在進行醫療給付時能夠更有彈性。
石崇良健保風波首度和總統同台 堅持立場：一定要改革
衛福部長石崇良在掀起健保改革爭議後，首度和賴清德同台，會後依然表達明確立場，強調健保的財務改革一定要進行，因為無法辦法按照現在的模式繼續走下去，他表示，總統對於整個醫療情形掌握的非常清楚，也指示了該走的方向，待幕僚人員做更詳細的規劃之後會再提出。
而石崇良堅持改革態度，醫學界大佬也站出來送暖，台灣內科醫學會理事長吳明賢於現場高喊「石崇良部長健保新制，加油！」石崇良拋出健保新制掀起熱議，強調健保不能倒的決心，但構想政策波及廣大小資族，勢必得納入更多討論面向。
