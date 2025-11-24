健保總額明年突破兆元 春節連假加碼補助13.6億元鼓勵開診

衛福部試辦假日輕急症中心（UCC），提供輕症民眾在周日以及國定假日就醫，上路4周以來，全日看診人數平均每周成長1成。圖為台北市立聯合醫院信義門診「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」醫護人員工作情形。（圖／本報資料照片）

衛福部試辦假日輕急症中心（UCC），提供輕症民眾在周日以及國定假日就醫，上路4周以來，全日看診人數平均每周成長1成。明年春節連假長達9天，賴清德總統24日表示，明年春節假期醫院與診所門診將依開診時段分段加成，加成幅度從30％到100％，確保連假期間能夠持續提供民眾良好的醫療服務。

全台六都共設有13處UCC，自11月2日開辦至今滿4周。健保署統計截至23日，UCC全日看診人數從255人增至337人，平均每周成長1成。收治最多為呼吸道症狀，共406人次、約32.9％，次多為簡單傷口，共213人次、約17.3％。健保署醫務管理組組長劉林義說，UCC目前僅上路1個月，會再觀察一段時間，並請衛生局加強評估選點及當地需求、持續加強宣導。

賴總統昨日接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」時表示，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並且由政府再投入199億元的公務預算，實質規模將達到1兆82億元，增長幅度為6.5％，創下歷年新高。

賴清德指出，他深信基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節有9天，不論醫院或者診所門診將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度，從30％到100％，希望診所在春節期間能夠持續提供民眾良好的醫療服務。

劉林義表示，UCC的設置也是為明年春節連假預先準備。目前先請基層診所於12月10日前回報春節開診狀況，再評估哪些UCC據點春節要開診，預計明年1月公布。鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，給予診察費、護理費及藥事服務費加成30％至100％不等，預計挹注13.6億元。

