健保總額連2年高推估 賴清德：有醫療品質等3大目標

健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。

健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標。

健保補充保費改革惹議，行政院日前指示暫緩相關規劃，但醫界隨後紛紛表態支持改革。今天「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮中，台灣醫學會理事長吳明賢致詞最後，也對著坐在台下的總統賴清德、衛生福利部長石崇良，大喊「健保改革一定要成功！」

賴總統上台時，雖沒有正面回應健保改革爭議，但特別強調健保的重要性。他說，去年政府以高推估5.5%成長率編列健保總額、達新台幣9286億元，再加上181億元公務預算，「成長就不止5.5%，是8.13%」，是健保30年來健保總額成長率最高的一次，明年同樣採高推估5.5%計算，總額將達9883億元，再加上199億元公務預算，就超過1兆82億元。

賴總統解釋，健保總額拉高有三個目的，第一是提升醫療品質，「給足夠的經費，並不是讓醫療機構把錢放在口袋裡，而是讓設備能更新、技術能精進」；第二是幫醫護加薪，政府率先幫公立醫療機構員工調整專業加給，「大概加了近5%，加上軍公教加薪3%，整體約8%」。

他接著特別點名石崇良，強調第三個目的是讓健保給付更有彈性，過去「不同工同酬」導致內外婦兒等科找不到人，未來「不同工可以不同酬，複雜的手術與行為可拿到更高點值」，希望提高醫療品質、留住人才、嘉惠民眾健康。

除了健保總額以外，賴總統說，光靠健保沒有辦法解決所有的問題，因此政府額外推出「健康台灣深耕計畫」，5年投入489億元，協助醫界從臨床走向研究與創新，計畫開放各層級醫療院所申請，聚焦「栽培多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化的醫療、及醫療永續跟社會責任」4大面向。



賴總統也提到，目標在2030年前把癌症死亡率降低三分之一，這是「相當有雄心的目標」，為此政府在癌症防治上投入更多資源，篩檢費用從去年的28億元提升至今年68億元，篩檢項目從五種擴大為六種，並新增次世代基因定序（NGS）檢測，截至今年10月，已完成超過400萬人次檢查，篩檢後仍需後續治療，因此政府也成立「癌症新藥基金」，協助經濟困難的病人。

賴總統強調，「不管我在哪一個位置上，我的心一直都沒有離開醫界。」身為醫界的一份子，他深知自己的責任，也希望能得到醫界的幫忙，一起為民眾的健康打拚，讓國人更健康、國家更強，讓世界因此擁抱台灣。（中央社）



