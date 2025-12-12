健保署北區數位服務評比揭曉 桃竹苗13家績優公所獲肯定

【民眾新聞網方健龍綜合報導】「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成！」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，經電話洽詢公所承辦人，建議只要下載健保快易通APP，點選「健保櫃檯」功能，僅需數分鐘可完成線上加保作業，APP也可查加保紀錄；張先生想知道過去健保繳費狀況，輕鬆透過健保APP，即看到繳費紀錄。為提升服務更多元管道，中央健康保險署(下稱健保署)與在地公所攜手合作，導入數位科技服務，讓民眾在家透過手機就可辦理各項健保業務，免奔波，省時又方便。

健保署北區業務組指出，桃竹苗地區有47家公所，承辦健保各項健保業務，為最貼近民眾的服務據點之一，是健保服務櫃檯的延伸。北區業務組近年來積極與公所合作，共同透過社群平台及各項活動，推廣e化辦理健保業務，協助民眾使用手機完成健保卡補換發、投保異動、保費繳納等受理業務，免出門免臨櫃，隨時掌握個人健保資訊。

今年適逢健保開辦30週年，北區業務組於今（12）日舉辦「健保專業e進化」表揚活動，張温温組長於活動中公開表揚桃園市中壢區公所等13家績優公所，同時感謝服務逾25年的公所資深人員，持續秉持專業精神，推動健保精進與創新服務。健保將持續結合在地單位與數位工具，打造「更快速、更便利、更貼心」的服務，讓民眾有感健保用心。

《圖說》114年度「健保專業e進化」評比活動桃竹苗地區績優公所名單。（圖／健保署北區業務組提供）