健保署呼籲提高警覺防詐 留意不明郵件、簡訊連結、電話

記者吳典叡／臺北報導

春節假期即將來臨，衛福部中央健康保險署今（7）日指出，由於詐騙集團犯案花樣多，常利用該署名義，意圖竊取個資，騙取金錢，因此，若接獲不明郵件、簡訊連結、電話等，不點擊、不聽信、不轉帳，有疑問先查證，呼籲民眾提高警覺，保護財產安全。

健保署表示，健保催繳及退還各類費用，均以正式蓋有印信的公文或111政府專屬短碼簡訊通知；如以電子郵件，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且採數位簽章機制。因此，當公司、被保險人接到健保署寄發電子郵件時，請先檢視是否具有健保署的數位簽章，於點選「寄件人」時，會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，即可辨別真偽。

健保署強調，健保電子郵件不會夾帶任何連結，而詐騙郵件或簡訊等通常會夾帶惡意釣魚連結，一旦點選，極有可能會被盜用帳號、密碼或其他個資，甚至導致電腦或手機中毒。對於不明連結的惡意資訊，請勿依指示做任何動作。若不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視，避免造成個資外洩或造成財務損失。

健保署表示，民眾春節期間（2月14日至22日）若有健保問題，可於上午9時至下午5時，利用電話諮詢健保緊急通報服務，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678。

接到健保署寄發電子郵件時，先檢視是否具有健保署的數位簽章，即可辨別真偽。（健保署提供）