健保署挹注2億留兒科人才 調高新生兒重大手術與診察費

受到少子女化衝擊，兒科住院醫師招募困難，報考人數創下新低，許多醫院出現人力荒，就連醫學中心也都招不滿，為了挽救兒科人力，健保署正式通過兒科相關診察費給付加成，希望留住專業人才。

健保署長陳亮妤表示，「每一個醫療服務的支付項目，全部做調升，特別針對兒童的加護病房，你只要照顧的是兒科加護病房的孩子，那我們就會調升支付。」

健保署表示，在加護病房住院診察費方面，兒科專科醫師再加計20%；未滿2歲兒童、一般病床住院診察費加成率由現行30%調升為60%；另外考量兒童精神科照護負擔相當沉重，健保給付長期偏低，因此也將6歲以下、精神科日間住院治療費，支付點數從現行877點提升到1623點。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄指出，「我們希望說我們兒科醫師留下來的，都希望是真正對小朋友的照顧非常有興趣啦，我們也非常強調就是急重難罕這一塊，希望都能夠做好這一部分。」

此外，也調升「隱睪雙側睪丸固定術」等7項新生兒重大手術支付點數，健保署強調，相關措施總共將挹注約2.3億元，新制預計明年第1季上路。

而為了因應明年長照3.0上路，健保署也徵求北、中、南、東各1家醫院，試辦「復健醫院計畫」，銜接患者出院後的黃金復健期，預估約有1200人受益。

