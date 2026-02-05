健保署推動整合照護深化，R2、R3計畫打造中區全人醫療網絡。圖／秀傳提供





為強化長照機構住民醫療可近性與照護連續性，並強化偏鄉與在宅急症照護體系，衛生福利部中央健康保險署中區業務組今（5）日在彰化秀傳紀念醫院舉辦「機構住民醫療整合照護試辦計畫（R2）暨在宅急症照護計畫分享會」及「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）期末成果發表」，邀集中區醫療院所、居家護理機構與衛生單位交流推動成果，展現整合照護實質效益。

R2計畫聚焦長照機構住民醫療整合，由跨專業團隊建立連續性照護模式，透過醫院與機構緊密合作，讓住民在熟悉環境中即可獲得即時且完整的醫療服務，不僅減少不必要轉診與住院，也有效提升健康穩定度與生活品質。多家執行團隊分享實務經驗，展現跨領域協作對高齡照護的重要價值。

在宅急症照護計畫則提供符合條件患者於家中接受治療的選擇，由醫療團隊即時介入與遠距支援，兼顧醫療安全與病人尊嚴，同時有效紓解急診與住院量能，為高齡化社會建立更具彈性的人本醫療模式。

R3成果發表中，竹山秀傳醫院分享南投信義鄉緊急救援案例，一名71歲男子疑似因寒流誘發心肌梗塞導致心肺停止，家屬即刻CPR並使用AED，在R3建構的區域緊急醫療網絡支援下，救護車途中即與醫院連線並啟動綠色通道，病患抵院後迅速接受專科處置，成功完成跨山區生命搶救，展現偏鄉整合照護的關鍵價值。

健保署表示，R3計畫推動兩年來已整合9大醫療團隊、157家院所，完成中部17處偏鄉照護網絡全覆蓋，讓逾八成居民可在地獲得急重症醫療服務，並照護近6,000名慢性病患者，有效縮短城鄉醫療差距。

健保署中區業務組組長丁增輝指出，未來將持續整合醫療、長照與公共衛生資源，強化區域合作與制度優化，建構以病人為中心、社區為基礎的整合照護體系，落實「健康台灣」願景，讓民眾無論身處城市或偏鄉，都能享有即時、安全且有溫度的醫療照護。

健保署中區業務組丁增輝組長表示，中區推動醫療整合照護成果豐碩。圖／秀傳醫院提供

