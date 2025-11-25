健保署攜手五大醫學會 推首份腎病臨床照護SOP

臺灣腎病整合照護已初見成效，據健保署統計，國內透析人數與洗腎盛行率呈下降趨勢，展現從早期預防到臨床管理的進步成果。健保署攜手五大醫學會，推出在地實證基礎、標準一致、可直接落地執行的「臺灣慢性腎臟病臨床照護流程共識」，提供全面且具品質的照護體系。

今年世界衛生大會已正式將慢性腎臟病列為全球優先關注的重大非傳染性疾病之一，健保署長陳亮妤表示，國內的目標就是希望從疾病的治療進展到往前端延緩它惡化甚至連發生都不要，所以在健康臺灣慢性病照護提出888政見，第一個8是希望有8成都能納入慢性病照護網；第二個8是希望有8成能接受生活習慣諮商；第三個8就是希望三高能夠有很好的控制。

腎臟病、三高等慢性病已長期影響國人的生活品質並增加醫療支出，成為急需正視的公共衛生課題。國健署長沈靜芬表示，慢性腎臟病其實是隱形的疾病，不太容易早期被發現，但確實看到30歲以上腎臟病的比例就有10%，如果有合併三高慢性病就會上升到30%，所以這個數據告訴大家兩件事情，第一件是三高的防治很重要，第二件是篩檢很重要，預防保健的健康檢查很重要。

臺灣擁有完整的健保體系及龐大的健康資料庫，具備推動早期預防與整合照護的優勢，這次建立的臺灣腎臟病臨床照護流程共識，象徵臺灣邁入慢性病整合照護的新階段，展現與國際同步、甚至率先實踐的決心與能力，帶領社會邁向2030前降低三高慢性病標準化死亡率三分之一的「健康台灣」目標。

