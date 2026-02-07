健保署放寬大腸癌標靶藥物給付 逾千人受惠

健保署放寬大腸癌標靶藥物給付，病患每年最高可省下240萬元。示意圖



大腸癌長年是國內10大癌症前三名，健保署今（2/7）宣布放寬2款、新增1款大腸癌標靶藥物給付，預估年挹注藥費4.6億元、1548名病人受惠，每人最多一年可省下240萬元費用。

根據統計，大腸癌曾連續15年居國人10大癌症之首，目前位居第2，僅次於肺癌。健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，健保署去年共擬會議同意修訂2項標靶藥物的給付療程限制，並新增1項雙標靶治療組合。

張惠萍說，含cetuximab及含panitumumab成分的藥品，原本在第一線治療僅給付36週，但考量病人有持續用藥的需求，2月起取消療程給付限制，可讓患者持續使用，直到需要進入第二線治療為止，以符合治療趨勢，提升治療彈性與效果，並減輕病人負擔。

另外，針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，共擬會議也通過含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合。張惠萍說，這是首個給付具有BRAF V600E突變的藥物，相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月及整體存活期3.4個月，預計3月1日起生效。

健保署表示，這次放寬預估一年嘉惠1548名病人，挹注年藥費約4.6億元，每名病人每年約可節省92萬元至240萬元，大幅降低經濟負擔。

健保署長陳亮妤表示，為持續照護癌症病友，秉持實證醫學與成本效益原則，逐步接軌國際治療指引，積極納入新藥給付，也透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。

陳亮妤以2024年為例指出，大腸癌篩陽個案有78％即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91％已接受治療，顯示可有效串聯篩檢與後續照顧。

