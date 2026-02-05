健保署東區召開專家會議 建構全人照護健康資料基礎

配合臺灣全人照護政策，健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會於2月3日在花蓮慈濟醫院舉辦功能小組第二次工作會議。

配合臺灣全人照護政策，健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會於2月3日在花蓮慈濟醫院舉辦功能小組第二次工作會議，並邀請具健康數據及資料治理、資訊安全專長的衛生福利部資訊處處長李建璋、中央健保署前副署長龐一鳴等專家與會，聚焦全人照護所需的健康資料整合與治理方向。

這次會議由東區全人推動委員會–健康資料組召集人花蓮慈院副院長吳彬安主持，主委林欣榮院長及承擔各功能小組召集人的花蓮慈院副院長陳星助、資深顧問許文林，與東區多家醫院代表如北榮玉里分院院長胡宗明、台東馬偕紀念醫院副院長徐光南、部立花蓮醫院主秘江俊宜、門諾醫院資訊部主任曠永恒、台東基督教醫院主任吳直融、衛生福利部臺東醫院主任林盈靚、門諾醫院壽豐分院副主任黃衍豪、國軍花蓮總醫院組長陳柏廷等，以及健保署團隊、衛生局團隊共同參與。

吳彬安副院長表示，期盼透過本次會議凝聚共識，讓健康資料組成為全人醫療的重要後盾，並以花東為起點，累積可供全國參考的全人照護實作經驗。

健保署東區業務組組長黃兆杰表示，今年可說是東區全人整合推動計畫的「元年」，將自偏鄉起步、以秀林鄉為示範據點逐步擴展。實務經驗顯示，全人照護可讓疾病提早被發現與介入，從重症前移至預防端，讓民眾在初期即獲得照顧，而健康資料庫的建置是關鍵基礎，期盼整合健保署、國健署與疾管署等多方資料，具體呈現民眾健康改善成效，並讓花東經驗成為全台參考。

衛生福利部資訊處處長李建璋以視訊方式分享「迎接次世代電子病歷」指出，智慧醫療的核心不在單一院內系統，而在於是否具備跨院、跨系統的資料交換能力；即使電子病歷已結構化，若缺乏統一交換標準，資料仍難以互通。FHIR已成為推動跨院醫療資訊整合的重要基礎，相關資料定義應先與國際標準對齊，再進行本土化延伸，並透過資料中台概念整合各院既有電子病歷，促進區域與跨院資料互通。

李建璋處長也提到，總統賴清德高度重視醫療科技與健康資料發展，在2025年台灣醫療科技展已宣示以FHIR整合臺灣醫療資訊；目前支撐政策目標的整體資料架構已大致建置完成，地方只要依循統一架構推動資料整合，即可逐步實現「花東通、全國通」，進而邁向與國際接軌的「世界通」。

中央健保署前副署長龐一鳴則從制度治理角度指出，整合式照護的關鍵不僅在給付設計，更在資料治理與資訊安全。資料必須確保「可用」，在符合法規下具備分析與應用價值，才能支援指標計算與AI發展；醫療資安也涵蓋人員、流程與服務不中斷的整體管理，並需建立透明的資料授權與使用機制，以降低第一線人員行政負擔，並建立社會信任。

花蓮慈院AI中心高級專員王志傑補充，後續將彙整專家意見，聚焦資料標準、技術門檻、資安與治理等重點，納入政策建議。吳彬安副院長表示，期盼透過本次會議凝聚共識，讓健康資料組成為全人醫療的重要後盾，並以花東為起點，累積可供全國參考的全人照護實作經驗。

撰文、攝影／江家瑜