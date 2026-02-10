健保署砸16億拚春節醫療不打烊！醫院診所開診率創新高

今年農曆春節假期長達9天，健保署挹注16億元鼓勵醫療院所提供服務。醫院開診率至少增加12%，診所量能增倍，「全民健保行動快易通|健康存摺（APP）」已建置「春節就醫專區」供民眾查詢。

今年農曆春節假期長達9天，健保署挹注16億元鼓勵醫療院所提供服務。（圖／健保署）

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍。健保署首度利用健保總額之「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三（2月16日至2月19日）加成100%，初四及初五（2月20日至2月21日）加成50%，以及2月14日、2月15日、2月22日等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。

健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%。初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%（增幅約55%），診所開診率增加至45%（增幅約34%）。社區藥局每日開診率約介於3成至6成（增幅約10%至29%），藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

健保快易通APP「春節就醫專區」查詢步驟。 （圖／健保署）

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通|健康存摺（APP）」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局。

該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。民眾亦可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段。健保署感謝醫療人員春節期間守護民眾健康提供服務。

