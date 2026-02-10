健保署砸16億春節醫療不打烊 白委點2問題：獎勵能回到第一線？

民眾黨立委邱慧洳。（民眾黨團提供）

今年長達9天的春節連假將至，為確保民眾就醫無礙，健保署投入16億元獎勵醫療院所開診。將進入立院衛環委員會的民眾黨團幹事長邱慧洳今（10日）表示，自己樂見此政策，但也點出2個關鍵問題，分別為春節上班的薪資未到位、16億獎勵是否真的能回到第一線，因此他呼籲資訊公開透明、醫院重視護理勞權，明定8成以上須分配給實際參與的第一線醫事與相關人員。

邱慧洳表示，衛福部健保署今年挹注16億元，鼓勵醫院、診所、藥局於春節期間開診，目的是減少急診壅塞，讓有就醫需求的民眾能及時獲得醫療資源。利於全民健康的政策目標，自己是樂見的。

廣告 廣告

邱慧洳指出，但在政策上路前，自己也必須誠實替第一線醫護人員點出兩個最關鍵的問題，第一是「春節上班，薪資卻不到位？」在現行醫療體系的輪班制度下，「挪移休假」的方式，導致醫護在國定假日出勤無法領到兩倍薪；如今加開門診，等同於擴大護理人員需求，如果政策只是要求醫護「被迫」犧牲與家人團圓的機會，而沒有給予相應的薪資與補償，就是對勞動權益的忽視。

邱慧洳提及，第二是「16億獎勵是否真的能回到第一線？」過去常見補助進到醫院體系，基層卻看得到、吃不到，若沒有公開透明的機制，第一線醫護只會更忙、更累，卻感受不到政策的實質支持。

邱慧洳說，自己提出明確呼籲與監督方向，首先是要求資訊公開透明，今年健保署「春節加成獎勵方案」中，明定8成以上必須分配給實際參與的第一線醫事與相關人員，對此她要求主管機關督促醫院公開獎勵金分配比例，讓保障被看見、被落實。

邱慧洳稱，第二也呼籲醫院重視護理勞權，春節願意留守的護理人員，是撐住醫療量能的關鍵，醫院應確保合理排班、適當津貼與人力支援，讓專業付出能獲得應有尊重，而非一句「共體時艱」。

最後，邱慧洳強調，下週就是春節連假，她將持續緊盯實際執行情況，年後也會進行總檢討，檢視獎勵是否到位、人力是否改善，不會讓美意淪為「政策數字」，「沒有被善待的醫護，就沒有穩定的醫療量能。支持政策的同時，更要把撐住醫療的人放在核心位置。」並希望民眾春節就醫時，別忘了對醫護人員說一聲謝謝，那是最溫暖、也最真實的支持。

【看原文連結】