健保署砸16億解「急診壅塞」可行？診所初一開診率從4%變成7%

為避免春節急診壅塞，健保署推動加碼補助。健保署。游騰傑攝



今年農曆春節假期長達9天，為確保民眾醫療照護需求，衛福部健保署挹注16億元於鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，根據統計，今年春節期間全國醫療院所及藥局開診情形皆較往年明顯提升，其中醫院開診率較往年增加至少12%，診所開診率亦成長約3%。

健保署指出，「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，安心過好年。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額之「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三（2月16日至2月19日）加成100%，初四及初五（2月20日至2月21日）則加成50%，以及2月14日、2月15日、2月22日等3天加成30%，提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。

廣告 廣告

健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%，與去年相比增幅約55%，診所開診率增加至45%，與去年相比增幅約34%。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成，與去年相比增幅約10%至29%，藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單又方便。此外，該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。民眾亦可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段。

115年春節期間特約醫療院所及藥局開診情形

醫院開診率

除夕：50%（114年）→62%（115年），增幅12%

初一：29%（114年）→55%（115年），增幅26%

初二：31%（114年）→56%（115年），增幅25%

初三：41%（114年）→61%（115年），增幅19%

初四：59%（114年）→76%（115年），增幅17%

初五：21%（114年）→76%（115年），增幅55%

診所開診率

除夕：33%（114年）→37%（115年），增幅4%

初一：04%（114年）→07%（115年），增幅3%

初二：04%（114年）→09%（115年），增幅5%

初三：07%（114年）→12%（115年），增幅5%

初四：16%（114年）→27%（115年），增幅11%

初五：11%（114年）→45%（115年），增幅34%

更多太報報導

年前掃除、出遊外傷風險增！醫示警：勿忽視「這些症狀」 嚴重恐致命

春節醫療量能將面臨考驗！醫師全聯會喊話「這兩種狀況」別衝急診

春節出國「海外就醫」健保也能退費！急診每次上限3825元