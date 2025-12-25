健保署砸2.3億送兒科聖誕禮！住院給付調升「隱睪等7大手術」點數提高

記者簡浩正／台北報導

健保署調整兒科手術相關支付。（圖／資料照）

國內各大醫院近年出現醫護出走潮，內、外、婦、兒及急診科醫師缺額更被稱為「五大皆空」，健保署共擬會議昨（24）日拍板調升兒童急重症支付標準，以提升人力投入誘因。健保署長陳亮妤表示，包含兒童一般病床與加護病房住院診察費、精神科日間住院治療費以及7項新生兒重大手術支付點數，健保總挹注費用近2.3億元。因昨日共擬會才剛通過，健保署預計明（2026）年第一季實施。

健保署昨日召開「全民健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，陳亮妤表示，因應兒科及重症醫事人力出走，會中通過調升支付項目以提升人力投入誘因，分別有以下三項：



1、加護病房住院診察費兒科專科醫師再加計20%，未滿2歲兒童一般病床住院診察費加成率由30%調升為60%，挹注1.9億。



2、調升未滿6歲「精神科日間住院治療費」支付點提高83%-85%，預計挹注800萬。



3、調升「隱睪雙側睪丸固定術」等7項新生兒重大手術支付點數，由3,250元~30,742元，調升至8,283元~34,034元，預計挹注3000萬。

廣告 廣告

健保署醫務管理組長劉林義今（25）日接受媒體電訪說明，現行兒童一般病房給付針對未滿6個月嬰兒的加成率為60%，「6個月至未滿2歲」兒童加成率為30%，這次給付調整措施上路後，將統一調整為60%。

而在手術部份，劉林義說明，這是由外科醫學會提出7項給付不足項目，分別為：新生兒重大手術包括隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術（複雜性）、嬰兒鼠蹊疝氣等。

另外，重症科人力也有出走情況，健保署本次共擬會也針對胸腔暨重症醫學會提出之胸腔急重症科別，調升28006C「支氣管鏡檢查」支付點數，由1680點調升至2938點，劉林義說這部分預計挹注4000萬。

更多三立新聞網報導

吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎

弱勢補助每月最多加發1000元、新冠疫苗全民接種！衛福部元月新制一次看

大門別掛花圈、別穿全身黑！聖誕節「13大禁忌」一次看

網紅醫曝「氣喘救命藥」退出台灣！藥廠澄清：全球停產

