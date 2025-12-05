健保署績優單位表揚 中彰投32工農漁會脫穎

中央健保署中區業務組今(5)日舉辦114年中彰投地區績優單位表揚活動，分大、中、小工會及農漁會4個組別，共計761家工農漁會參與評比，其中有32家脫穎而出。各組奪冠分別為：台中市小吃業職業工會、臺中直轄市油漆工程業職業工會、台中市農機修理業職業工會及彰化縣彰化區漁會。另外，強化各項便捷的申辦管道，服務品質提升，也透過E化作業流程，讓會員或眷屬前來洽辦，相當有感服務好又便捷。（如圖）

中區業務組組長丁增輝表示，健保署與工農漁會攜手合作，強化各項便捷的申辦管道，服務品質提升，讓民眾更有感，例如善用電子化作業提升速度及效率，今年E化申辦就高達24.5萬次、工農漁會註冊網路系統比率亦高達97%，獲得肯定。

丁增輝組長感謝中彰投地區761家工、農、漁會持續提供優質且專業的服務，守護近97萬鄉親健康，成為健保署最佳神隊友，期許未來透過不斷的精進，讓民眾、單位與健保署共創三贏。