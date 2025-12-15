健保署長訪花蓮慈院 力挺東區全人整合轉型

健保署陳亮妤署長就任後首次拜訪花蓮慈院，感謝花蓮慈院對偏鄉的守護，林欣榮院長表示將盡力做好。

「健保轉型」將從台灣東部開始做為示範區。花蓮慈濟醫院承辦「東區全人整合照護轉型規劃」，聯合花東至少17家醫療院所，將原本以「疾病診療」為主的健保轉型為「健康促進」。衛生福利部健保署署長陳亮妤12日特地到花蓮慈院，允諾將以階段性逐步推動，強化溝通與制度完善，讓好的計劃可以順利施行，並在人力和經費上全力支持，希望可以將東部的偏鄉醫療作為世界級的典範。

東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於12日下午拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。前排坐者左二起花蓮慈院陳星助副院長、吳彬安副院長、林欣榮院長、健保署陳亮妤署長、健保署東區業務組黃兆杰組長、羅亦珍副組長。

東區的地理位置的關係，還有醫療系統做了很多台灣第一的方案，花蓮慈濟醫院和秀林鄉公所合作，落實家戶調查以及個案管理和鄉內醫療，將原本為偏鄉設計的「各山區離島IDS計畫」成功轉型為「偏鄉地區全人方案」，不僅大為降低健保高度使用者的醫療支出，也全面提升全鄉居民的各項健康指數和健康管理的意識，成為偏鄉醫療轉型成功的典範和指標。

2026年健保署將在東區全面推動全人照護計畫，並委由花蓮慈院規劃及承辦，花蓮慈院已進行花蓮及台東兩縣的巡迴，與花東聯防的17家醫療院所以及鄉鎮衛生所分享經驗。12日下午健保署東區業務組與花蓮慈濟醫院舉行「東區全人照護計畫進度會議議程」，健保署長陳亮妤特地來到花蓮慈院，與健保署東區業務組黃兆杰組長、副組長羅亦珍、花蓮慈院林欣榮院長、吳彬安副院長、陳星助副院長及醫事室張菁育代理主任等商議並了解執行狀況。

健保署陳亮妤署長12日拜訪花蓮慈院，了解花蓮慈院東區全人整合轉型的計畫進度，並感謝花蓮慈院的承擔。

陳亮妤署長也分享，2025年台灣健保三十，也適逢菲律賓健保三十，因而受命到國際健康論壇分享台灣健保，也發現與會人員都將重點放在偏鄉醫療，因此花蓮秀林鄉的全人醫療成果也展現於國際獲得注目。當時日本代表就表示「我是台灣的粉絲。台灣健保做到99.99%的涵蓋率，仍沒有忘記照顧偏鄉，又更進一步將健康促進也納入醫療中，非常了不起。」陳署長也表示，：「我此行也是來向慈濟致敬。」

花蓮慈院林欣榮院長表示，花東因為地理以及人口組成等等因素，十七家醫院非常團結，也凝聚共識，珍惜使用健保資源，才能讓花東醫療永續發展，其中賴總統的全力支持，地方衛生所充滿慈悲利他的精神全力配合推動，最大目的就是人民獲得健康。

健保署陳亮妤署長仔細聆聽林欣榮院長說明如何結合花東十七家醫療院所，合心齊力守護偏鄉民眾健康，並執行健保在東區開始轉型。

東區健保署劉寶云視察也提出目前東區全面推動全人照護的現況及規劃方向，花蓮慈院陳星助院長則針對將秀林鄉全人照護成果暨東區全人整合照護轉型提出完整的分析和規畫。並建議能調整現行健保給付，將「疾病診療」為主的給付，修改為「促進健康」的「價值」給付，若民眾獲得健康減少醫療，醫療診所仍能獲得合理的回饋，才能鼓勵更多基層診所及醫療院所投入轉型。而花蓮慈院即是以「行動醫療」、「精準健康」和「智慧照護」為目標，希望除了疾病照護，更成為健康識能與文化照護的推動者。在全人、全戶、全隊、全程、全家中加入韌性和科技，七大面向守護鄉民，從醫療擴展至健康。

陳星助副院長以詳實的簡報，在東區健保轉型為全人照護整合經驗上，給予在預算、人力、階段性以及資訊等四項建言。

對於目前還在嘗試將偏鄉醫療進一步提升為全人照護的過渡期，陳亮妤署長指出，未來將以分區、分階段，依區域特性與醫療量能逐步推動，才可以讓好的制度可以成功；而對於人力和經費，健保署一定全力支持，健保最重要的價值不在金錢，而是民眾得到健康，當民眾獲得健康，節省下來的資源，健保署一定會努力回饋到第一線的基層醫護人員以及對自己健康覺醒的民眾身上。

台東馬偕醫院、關山慈濟醫院以及綠島鄉和海端鄉衛生所，日前實地參訪秀林鄉衛生所，學習轉型全人健康照護的落地執行技巧。

