健保署：初一至初三診所開診率倍增 免衝大醫院

（中央社記者陳婕翎台北10日電）面對春節9天長假，健保挹注新台幣16億元鼓勵醫療院所開診，除夕至初三醫院開診率達6成；社區藥局每天開診率約3成至6成；診所初一到初三開診率倍增，民眾不用小病衝大醫院。

據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，今年春節假期長達9天，健保首度利用總額其他部門擴大獎勵，2月16日除夕至2月19日初三加成100%，2月20日初四及2月21日初五則加成50%，及2月14日、2月15日、2月22日等3天加成30%，提升診所及藥局開診率。

健保署統計，今年除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%，增幅約55%，診所開診率增加至45%，增幅約34個百分比。另外，社區藥局春節開診率為3成至6成，增幅約10至29個百分比，確保春節用藥不中斷。

依據健保署資料，進一步分析診所春節連假每天開診率，最高為初五的45%、除夕37%次之，後續為初四27%、初三12%，但初一、初二僅7%至9%。健保署主任秘書劉林義今天接受媒體聯訪表示，診所去年初一到初三開診率僅4%，今年初一到初三診所開診率算是倍增。

劉林義坦言，多數診所屬於一人經營的診所，連假期間開診相當辛苦。不過，今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，希望過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，進而減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。

劉林義表示，如民眾在春節期間出現不適，可透過手機下載「全民健保行動快易通健康存摺（APP）」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局。

衛福部去年參考日本推動假日急症中心（UCC），治療對象為輕症患者，營運時間是「早8到晚12」。6都共13處的UCC，提供內科、外科、兒科與骨科等服務，9天假期中有7天開診，僅除夕（2月16日）與初五（2月21日）未提供。

劉林義表示，這次「春節院所服務查詢」專區同時提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊；民眾還可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段。（編輯：李錫璋）1150210