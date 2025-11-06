健保補充保費將推「年度結算」！達標門檻低影響480萬人... 林月琴：應衡量影響層面、政策競合關係...「仍需多方了解調查」

衛福部明年將推動健保補充保費修法，衛福部長石崇良日前指出，三大改革方向包括股利、利息和租金採年度結算制，每筆一年累積逾2萬元即須繳納2.11%的補充保費，此政策規劃預計影響480萬人，引發社會大量存股族批評。經記者向民進黨立委、立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴詢問爭議看法，她認為，當前應審慎考量影響層面和政策競合關係，雖然立意良善，但影響廣泛還須多方了解和調查。她也說，補充保費若是好政策，相信在野同樣會支持，而非一昧地去擋。

目前健保補充保費的現行制度為在股利、利息和租金方面採「每月結算」，因此出現有民眾以拆單或分割方式，避免被課徵保費；如今改「年度結算」將能有效遏阻相關情事，不過影響範圍高達480萬人，引發大量民怨。



對此，林月琴回應，過去會有拆單來躲避繳交補充保費的問題，不過她認為，可能要去審慎思考到不同政策間是否會有競合的關係。她提到，弱勢或青年要優先考慮的時候，租金補貼政策本來希望更多房東願意來，但如今又要扣健保，會不會導致有人望之卻步或是房東不願給房客申請租補，這些應再去考量。



林月琴強調，雖然此政策立意良善，拆單問題讓很多應該被收取保費的民眾躲避繳納，但現在要採取這樣的方式仍需多方了解、調查清楚，衡量影響層面與政策的競合關係。



對於預算撥補是否會比修法可行性高，林月琴說，撥補也是其中一種方式，但從長遠來看，制度能完備還是較好的選擇。她認為，補充保費若是好政策，相信在野同樣會來支持，而非一昧去擋，並重申若一項政策不是常態性，那後續還是會受到影響。

(圖片來源：三立新聞網)

