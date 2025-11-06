健保補充保費將改年度結算爆民怨...陳重銘點出矛盾：股利並非穩賺、是採隔年結算申報繳費？

衛福部為增加健保收入，將於明年推動補充保費制度修法，將股利、利息和租金方面由現行「單月計算」改為「年度結算」，意即三者只要一項年度累計達2萬元，就須繳納2.11%的補充保費，預計每年可多100多億挹注健保，不過因影響層面巨大，引發不少民怨。對此，財經專家陳重銘發文指出，過去補充保費都是直接從股利中扣除，若改採年度結算，就無法提前扣除，所以是要隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？他也指出，有爭議的是股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費有些不合理。

陳重銘質疑，台灣股市一年發放2兆多的現金股利，是肥羊嗎？除了要繳所得稅之外，健保補充保費新制擬116年上路，優先從「利息、股利、租金」做起，年結算2萬就收取。他說，對存股族來說，當然要來仔細關心下面三點：



1.扣繳上限：將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11％。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬乘上2.11%等於21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬乘上2.11%等於42.2萬元。對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。



2. 年度結算：這個就會打到一般的投資人了，目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬乘上12個月等於23.88萬，要繳交23.88萬乘上2.11%等於5000元的補充保費。不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除（就源扣繳），如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？



3. 如何節省補充保費：因為費率2.11%並不高，所以不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。歡迎投信們推出「不配息」的ETF，所得稅、補充保費都免了，肯定支持。



陳重銘指出，股利繳交補充保費個人認為有爭議，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費是有點不合理；但是現行的制度都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡有矛盾。



陳重銘舉例，如股價100元，明天配息5元，明天開盤的參考股價是100元減去5元等於95元，除息就是把股利從股價中扣除，既然是「扣除」就不應該視為所得吧？如果要視為所得，那麼除息當天的參考股價應該還是100元才對，還是我們變更一下除權息的計算方法？



陳重銘直言，反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。他也說，真的在意不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢。

