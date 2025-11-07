健保補充保費引熱議 林楚茵籲藍白放棄「中配6改4」守住台灣人權利

民進黨立委林楚茵批評，藍白推動擴大中配父母納保條件，正是健保無法節流的原因之一。（資料照片／林楚茵國會辦公室提供）

衛福部拋出健保補充保費變革，擬針對租金、利息、股利等課徵，引發熱議，行政院長卓榮泰昨晚指示暫緩具爭議規劃。民進黨立委林楚茵認為，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。民進黨立委吳思瑤也表示，政府應思考如何讓健保的永續財源更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。

林楚茵指出，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」。「開源」雖是好事，但藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

廣告 廣告

林楚茵說明，馬英九執政時代早已先為中國籍配偶開後門，讓中配原先居留6年才能納保，縮短為居留6個月，又為「中配父母」開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居使用健保，改成6年。這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

林楚茵也說，現在國民黨與民眾黨聯手強推「中配6改4」，修改《兩岸條例》第17條，讓中配提早2年取得中華民國身分證，進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早2年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵呼籲，請藍白放棄「中配6改4」，守住台灣人使用健保的權利。行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

吳思瑤上午在立法院受訪表示，任何的政策研議，都應在事前進行更周延對話，收攏各界意見，擴大對話。她也說，政府應思考如何讓健保的永續財源能更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。

民進黨立委賴瑞隆也說，任何重大決策要提出來之前，一定要經過內部溝通，連金管會都不知情的狀況下貿然提出，特別是收到的金額不多、但影響層面很大的時候，會影響政府施政觀感。



回到原文

更多鏡報報導

二代健保補充保費改革未上路就被罵翻 政院急喊卡

二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段

健保補充保費擬改「年度結算制」！額外收入「超過這數字」就起徵…三大改革一次看