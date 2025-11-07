健保補充保費徵收 台大院長回應

▲台大醫院院長余忠仁回應健保補充保費制度。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革。但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。台大醫院院長余忠仁表示，其實對健保而言，若是可以保持穩定的政策，就可以繼續執行。

健保補充保費原先計畫將利息、股利、租金收入改採年結算，若一年累計超過2萬就會收取。但相關資訊因民意反彈，行政院決定暫緩規劃。余忠仁今（7）日接受媒體訪問時，被問到對於補充保費的想法，他認為，對健保而言，若是一個可穩定的政策，就應繼續執行。

余忠仁直言，基本上還是會支持執行，因為目前一般保費來源是來自薪資，另外一塊則是屬於投資等，這塊也屬於社會財源的一部。

余忠仁指出，當人口高齡化,，實際工作人口減少，保費挹注一定會下降，但又要支應高齡化社會，健保的財源要從何而來。他說，若累積財富較多時，就可能會拿去投資，而投資的獲利也會回到自身的健康維護，也就是說，補充保費的理論本身是合理的，只是要看如何徵收，因為確實會碰到許多問題。

